మిశ్రమ సంకేతాలు

January 05, 2023 11:15 am | Updated 11:15 am IST

తయారీ రంగం ఊపందుకుంది, అయితే ద్రవ్యోల్బణం ఆందోళనకరంగానే ఉంది

నవంబర్‌లో ఎనిమిది ప్రధాన పరిశ్రమల అధికారిక సూచిక మరియు డిసెంబర్‌లో తయారీ మరియు సేవల రంగాల కోసం S&P గ్లోబల్ యొక్క సర్వే-ఆధారిత పర్చేజింగ్ మేనేజర్స్ ఇండెక్స్ (PMI)తో సహా ఇటీవలి స్థూల-ఆర్థిక డేటా, ఆర్థిక వ్యవస్థలో అంతర్లీన ఊపందుకోవడంపై మిశ్రమ సంకేతాలను అందిస్తోంది. ప్రభుత్వ తాత్కాలిక డేటా ప్రకారం, ప్రధాన పరిశ్రమలలో బొగ్గు నుండి విద్యుత్ వరకు ఉత్పత్తి నవంబర్‌లో సంవత్సరానికి సగటున 5.4% పెరిగింది. సిమెంట్, బొగ్గు, విద్యుత్ మరియు ఉక్కులో రెండంకెల విస్తరణలు ఇండెక్స్‌ను పెంచాయి. ఏదేమైనప్పటికీ, సీక్వెన్షియల్ ప్రాతిపదికన, దాదాపు సగం ఇండెక్స్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహించే విద్యుత్ మరియు రిఫైనరీ ఉత్పత్తుల హెవీవెయిట్ రంగాలతో సహా ఎనిమిది రంగాలలో ఆరింటిలో సంకోచాలు సగటు కోర్ అవుట్‌పుట్‌ను మార్చలేదు. అక్టోబర్ నుండి విద్యుత్ ఉత్పత్తి 2.1% తగ్గిపోగా, రిఫైనరీ ఉత్పత్తులు వరుసగా 3.1% తగ్గాయి. బొగ్గు మరియు సిమెంట్ ఉత్పత్తి మాత్రమే సంవత్సరానికి మరియు నెలవారీగా విస్తరించింది, బొగ్గు మరియు నిర్మాణ కార్యకలాపాలకు విద్యుత్ యేతర డిమాండ్ మూడవ ఆర్థిక త్రైమాసికంలో కొంత ట్రాక్షన్‌ను పొందడం ప్రారంభించవచ్చని సూచిస్తుంది. సిమెంట్‌ యొక్క ఆర్థిక విలువ లో పెరుగుదల హృదయపూర్వకంగా ఉంది ఎందుకంటే ఈ కీలకమైన బిల్డింగ్ మెటీరియల్ వినియోగం ఎక్కువ ఉద్యోగాలు కలపించే హౌసింగ్ మరియు ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విభాగాల్లో విస్తరించి ఉన్నందున, ఈ పెరుగుదలని కొనసాగించ కలగుతె ఆర్థిక వేగాని పటిష్టము చేయడానికి సహాయపడుతుంది. బొగ్గు ఉత్పత్తిలో సంవత్సరానికి 12.3% మరియు 15.1% సీక్వెన్షియల్ విస్తరణ కూడా సానుకూల సూచన, ఎందుకంటే ఇది కీలకమైన ప్రక్రియ మరియు లోహ తయారీ పరిశ్రమలలో క్యాప్టివ్ పవర్ ప్లాంట్లు మరియు ఫర్నేస్‌లను కా ల్చడానికి ఇంధనం లభ్యతలో మెరుగుదలని సూచిస్తుంది. విడిగా, ఫిబ్రవరి 2021 నుండి వ్యాపారాలు కొత్త ఆర్డర్‌లలో అత్యంత వేగవంతమైన పెరుగుదలను నివేదించినందున తయారీ ఊపందుకోవడం గణనీయంగా బలపడిందని మరింత తాజా డిసెంబర్ PMI డేటా చూపిస్తుంది. దాదాపు 400 మంది తయారీదారుల వద్ద పనిచేసే పర్చేసింగ్ మానజెర్ల ప్రైవేట్ సర్వే ప్రకారము ఈ సంస్థలలో సగటు ఉత్పత్తి వృద్ధి గత నెలలో 13 నెలల గరిష్ట స్థాయికి తాకినట్లు సూచిస్తుంది. PMI రీడింగ్ 57.8 కావడముతో అక్టోబరు 2020 నుండి బలమైన రంగాల విస్తరణను సూచిస్తోంది. వస్తువుల ఉత్పత్తిదారులు ఆర్డర్‌ల బ్యాక్‌లాగ్‌ను తక్కించడానికి హైరింగ్‌ను పెంచారు. సెప్టెంబరు నుండి ఉద్యోగాల పెరుగుదల చాలా నెమ్మదిగా ఉన్నప్పటికీ, తయారీదారుల మధ్య పెరిగిన ఆశావాదాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ వరుసగా పదవ నెల పాటు సెక్టార్ అంతటా ఉపాధి పెరిగింది. PMI సర్వే ప్రకారం ప్రైవేట్ రంగంలో మొత్తం అవుట్‌పుట్ ఛార్జ్ ద్రవ్యోల్బణం తీవ్రమైందని, తయారీదారులు అమ్మకం ధరల ద్రవ్యోల్బణం దాదాపు రెండున్నర సంవత్సరాలలో మొదటిసారిగా ఇన్‌పుట్ ఖర్చుల లాభాలను అధిగమించినట్లు నివేదించారు. విధాన నిర్ణేతలు ఈ దశలో ద్రవ్యోల్బణంపై తమ శ్రద్ధను తగ్గించుకోలేరు. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT Related Topics economy (general)

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.