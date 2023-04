క్రూరమైన నియమాలు: ఐటీ (ఇంటర్మీడియరీ గైడ్లైన్స్ అండ్ డిజిటల్ మీడియా ఎథిక్స్ కోడ్) సవరణ రూల్స్, 2023 ప్రభావంపై

April 10, 2023 08:44 am | Updated 08:44 am IST

సోషల్ మీడియా రాకతో - సాపేక్షంగా అపరిమిత వినియోగదారు సృష్టించిన కంటెంట్‌ను అనుమతించే కమ్యూనికేషన్ రంగంలో ఇంటర్నెట్ యొక్క పరిణామం - తప్పుడు సమాచారం యొక్క సమస్య వికృతమైన రూపాన్ని సంతరించుకుంది. “తప్పుడు వార్తలు” మరియు కొంతవరకు సరికాని “నకిలీ వార్తలు” అని పిలువబడే తప్పుడు సమాచారాన్ని అరికట్టడానికి ఎక్స్‌ప్రెస్ చర్యలు తప్పనిసరి. అయితే, ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం లేదా దాని విభాగాలు నియంత్రణా సంస్థ కాగలదా అనే ప్రశ్నను లేవనెత్తుతుంది. IT (మధ్యవర్తి మార్గదర్శకాలు మరియు డిజిటల్ మీడియా ఎథిక్స్ కోడ్) సవరణ నియమాలు, 2023లో, ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన నకిలీ లేదా తప్పుడు లేదా తప్పుదారి పట్టించే ఆన్‌లైన్ కంటెంట్‌ను గుర్తించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం వాస్తవ తనిఖీ యూనిట్‌ని జోడించింది. ఈ యూనిట్ ద్వారా గుర్తించబడిన అటువంటి కంటెంట్‌కు వ్యతిరేకంగా, సోషల్ మీడియా కంపెనీలు లేదా నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు వంటి మధ్యవర్తులు చర్య తీసుకోవాలి లేదా IT చట్టంలోని సెక్షన్ 79లో తమ “సురక్షిత నౌకాశ్రయం” రక్షణలను కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంటుంది, ఇది మధ్యవర్తులు బాధ్యతలను నివారించడానికి అనుమతిస్తుంది, మూడవ పక్షాలు వారి వెబ్‌సైట్లలో పోస్ట్ చేసే దాని పై. ఇది ఆమోదయోగ్యం కానిది మరియు సమస్యాత్మకమైనది. అలాగే, IT చట్టం, 2000లోని సెక్షన్ 69A ఉపసంహరణ ఉత్తర్వులను జారీ చేసే విధానాన్ని వివరిస్తుంది, ఈ నోటిఫై చేసిన సవరణలు బైపాస్ చేసే విధంగా ఉన్నాయి. ఇది శ్రేయా సింఘాల్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా (2015) కేసు లో ఇచ్చిన తీర్పు విరుద్దంగా ఉంది, ఇది కంటెంట్‌ను నిరోధించడానికి స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలతో కూడిన తీర్పు.

అప్పీల్ చేసే హక్కు లేదా న్యాయపరమైన పర్యవేక్షణ కోసం వెసులుబాటు లేకుండా, ఏదైనా సమాచారం “నకిలీ” లేదా “తప్పుడు” అనే దానిపై ప్రభుత్వం తీర్పుపై కూర్చోదు, ఎందుకంటే మీడియా సంస్థలు ప్రశ్నించడం లేదా పరిశీలనను నిరోధించడానికి అలా చేసే అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేయవచ్చు. సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లపై విమర్శనాత్మక అభిప్రాయం లేదా వ్యాఖ్యానం కోసం ప్రభుత్వం తొలగింపు నోటీసులు జారీ చేసింది, చాలా మంది వాటికి కట్టుబడి ఉండాల్సి వచ్చింది మరియు ట్విట్టర్ వంటి కొన్ని మాత్రమే కోర్టుల్లో వాటిని పోటీ చేయ కలుగాయి. ప్రభుత్వ యూనిట్ ద్వారా ఫ్లాగ్ చేయబడిన కంటెంట్ కోసం ప్లాట్‌ఫారమ్ యొక్క “ఇమ్మునిటీ” శక్తిని తీసివేస్తామని బెదిరించడం ద్వారా, ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో ప్రసంగం మరియు వ్యక్తీకరణ హక్కుపై “చిల్లింగ్ ఎఫెక్ట్” సృష్టించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్లు స్పష్టమవుతుంది. వ్యవస్థను - ఆనాటి కార్యనిర్వాహక ప్రభుత్వాన్ని కలిగి ఉంది – దానిని కాలి వేళ్ళపై ఉంచడానికి మరియు అధికారంతో నిజం మాట్లాడటం ప్రజాస్వామ్యంలో జర్నలిజం యొక్క చర్చ చేయలేని ముఖ్యమైన పాత్ర. భారతదేశంలో, పత్రికా స్వేచ్ఛ రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 19 ద్వారా హామీ ఇవ్వబడింది, ఈ ఆర్టికల్ నుండి మీడియా హక్కులు మరియు స్వేచ్ఛా వాక్ స్వాతంత్ర్యానికి ప్రజల హక్కు. ప్రభుత్వానికి మరియు మీడియాకు మధ్య ఉన్న ఏ సంబంధమైనా ఆమడదూరంలో ఉంచబడాలని, మీడియాకు తగినంత స్వేచ్ఛను కలిగి ఉండడానికి ఇది కారణం. “తప్పుడు” లేదా “నకిలీ” వార్తలపై ప్రభుత్వం మధ్యవర్తిగా వ్యవహరిస్తుంది మరియు వాటిని ప్రచురించడానికి ప్లాట్‌ఫారమ్‌లపై చర్య తీసుకునే అధికారం కలిగి ఉండటం క్రూరమైన సెన్సార్‌షిప్‌కు సమానం.