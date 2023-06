సంస్కృతి మార్పు : అమెరికా యునెస్కో రీ ఎంట్రీ పై

June 16, 2023 09:49 am | Updated 09:49 am IST

యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎడ్యుకేషనల్, సైంటిఫిక్ అండ్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ (యునెస్కో)లో తిరిగి చేరుతున్నట్లు ఈ వారం ప్రారంభంలో అమెరికా తెలిపింది. 2017లో, ఒబామా ప్రభుత్వం నిధులను నిలిపివేసిన తర్వాత, 2011లో ట్రంప్ పరిపాలన సంస్థ నుండి వైదొలిగింది. U.S. తిరిగి రావడానికి కారణం ‘చైనా’ అని, U.S. అడ్మినిస్ట్రేషన్ సీనియర్ అధికారులు U.S. కృత్రిమ మేధస్సు (AI) మరియు తదుపరి సాంకేతిక మార్పుల చుట్టూ నియమాలను సెట్ చేయడంలో చైనా “మరింత ప్రభావాన్ని” పొందడంలో సహాయపడిందని అన్నారు. మార్పు కోసం, బహుళ-పార్శ్వ ఒప్పందం నుండి నిష్క్రమించడానికి బదులుగా, U.S. యొక్క పునఃప్రవేశానికి ‘చైనా’ కారణమని ప్రతిపాదించడం ఇదే మొదటిసారి. మహమ్మారి సమయంలో, 2020లో, ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థకు నిధుల నుండి యుఎస్ ఉపసంహరణను ప్రకటించారు - అతను పారిస్ ఒప్పందం నుండి యుఎస్‌ను ఉపసంహరించుకోవడానికి వెళ్ళిన సంవత్సరం కూడా. ఇది చైనా మరియు భారతదేశం వంటి ప్రధాన కాలుష్య కారకాలచే U.S. షార్ట్‌ఛేంజ్ చేయబడుతుందనే ట్రంపిస్ట్ ప్రపంచ దృక్పథం నుండి అనుసరించబడింది. WHO విషయానికొస్తే, చైనాలో ఉద్భవించిన మహమ్మారి యొక్క గురుత్వాకర్షణకు ‘సరిపోని’ ప్రతిస్పందన సమయంపై కేసు ఉంది. రాజకీయ మార్పు తరువాత, అధ్యక్షుడు జోసెఫ్ బిడెన్ ఇప్పుడు U.S.ని తిరిగి WHOకి నిధులు సమకూర్చడంతోపాటు వాతావరణ ఒప్పందంలో మళ్లీ చేరారు.

ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యొక్క నిష్క్రమణలను ప్రేరేపించిన ‘అమెరికా ఫస్ట్’ విధానాలకు భిన్నంగా, U.S. యొక్క UNESCO రీ-ఎంట్రీకి అది మొదటి స్థానంలో ఎందుకు నిష్క్రమించింది అనే దానితో పెద్దగా సంబంధం లేదు, ఇది నమ్మినట్లుగా, “ఇజ్రాయెల్ వ్యతిరేక పక్షపాతం ”. US, అప్పుడు మరియు ఇప్పుడు, ఇజ్రాయెల్ యొక్క బలమైన మిత్రదేశంగా ఉంది మరియు పాలస్తీనాను గుర్తించదు. రీ-ఎంట్రీ చైనాపై అమెరికా కు పెరుగుతున్న భయం యొక్క సంకేతం అని ఊహించడం అసమంజసమైనది కాదు. రీగన్ పరిపాలన 1984 లో యునెస్కో నుండి వైదొలిగిన విషయాన్ని కూడా గుర్తుంచుకోవడం సముచితం, ఇతర విషయాలతో పాటు, “సోవియట్ ప్రయోజనాలను ముందుకు తీసుకెళ్లడం” వ్యతిరేకంగా అని అప్పుడు పేర్కొన్నారు. AIలోని అభివృద్ధి చారిత్రక సాంకేతిక పరిణామాలకు కొద్దిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ, ఉత్పత్తి పేటెంట్లు మరియు వాటి అమలు U.S. వంటి దేశాలు తమ అంచుని కొనసాగించడంలో సహాయపడింది, అయితే AI, చైనా, పేటెంట్లు మరియు పరిశోధన ప్రచురణల పెరుగుదల తో పాటు, చాలా పెద్ద జనాభా మరియు మరింత శక్తివంతమైన నిఘా స్థితి యొక్క ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంది. ఇది ఎక్కువ డేటాను ఉత్పత్తి చేసే చక్రానికి ఫీడ్ చేస్తుంది, తద్వారా దాని AIని మరింత బలీయంగా చేసే మెషిన్ లెర్నింగ్ సిస్టమ్‌లను ఫీడ్ చేస్తుంది మరియు మెరుగుపరుస్తుంది. ఇతర సాంకేతికతలకు భిన్నంగా, ఏ దేశమూ AIలో నిరవధికంగా, సహజమైన అంచుని కలిగి ఉండదు. అమెరికా యునెస్కోకు కనీసం 600 మిలియన్ డాలర్ల బకాయిలను తీసుకురావచ్చు, అయితే ఇది సరైన సమయం - మరియు భారతదేశం వంటి దేశాలు దీనిని ఎత్తి చూపడం మంచిది - హైపర్-కనెక్ట్ చేయబడిన ప్రపంచం యొక్క గొడవల కు అనుగుణంగా పరిశోధన మరియు విధానాలను రూపొందించడం తో పాటు పనికిమాలిన కారణాలతో నిష్క్రమించే మరియు ప్రవేశించే దేశాలపై సంస్థ కఠినంగా ఉండాల్సింది.