February 16, 2023 10:41 am | Updated 10:41 am IST

న్యూఢిల్లీ మరియు ముంబైలోని BBC కార్యాలయాలపై ఆదాయపు పన్ను (I-T) విభాగం రెండు రోజుల సర్వే బ్రిటన్ యొక్క మంచి గౌరవనీయమైన పబ్లిక్ బ్రాడ్‌కాస్టర్ మరియు ప్రస్తుత పాలనను గత చర్యలకు జవాబుదారీ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న మీడియా సంస్థలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే ప్రయత్నంగా చూడకపోవడం కష్టం. “బదిలీ ధర” మరియు “లాభాల మళ్లింపు”కు సంబంధించిన ఆరోపణలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు సర్వే అధికారులు తెలిపారు. అయితే, ఇండియా: మోడీ క్వశ్చన్ అనే రెండు భాగాల డాక్యుమెంటరీ విడుదల నేపథ్యంలో ఈ చర్య తీసుకోవడం ముఖ్యమైన ప్రశ్నల ను లేవనెత్తింది. జర్నలిస్టులు కూడా తప్పనిసరిగా అకౌంటింగ్/ఫైనాన్షియల్ సర్వేకు గురికావడం మీడియా సిబ్బందిని బెదిరింపు చర్యగా మాత్రమే అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా, ఇది సమాచార మరియు ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క చర్యల ను కూడా అనుసరిస్తుంది, ఇది కొంత కాలం క్రితం, IT నియమాలు, 2021 మరియు IT చట్టం, 2000లోని 69A సెక్షన్ ప్రకారం అత్యవసర అధికారాలను అమలు చేయడం ద్వారా డాక్యుమెంటరీ మొదటి భాగానికి లింక్‌లను నిలిపివేయమని ఆపై దానికి లింక్‌లతో కూడిన ట్వీట్‌లను బ్లాక్ చేయడం ఆన్‌లైన్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లకు అధిక ఉత్సాహంతో ఆదేశాలు జారీ చేసింది. బీజేపీ అధికార ప్రతినిధుల ప్రతిస్పందనలు – ఒకరు BBCని “అవినీతి” కార్పొరేషన్ అని అన్నారు- ఇది విమర్శనాత్మక మీడియా సంస్థలు చేసిన పనిని చట్టవిరుద్దం చేసే ప్రయత్నం అనే అభిప్రాయాన్ని మాత్రమే జోడిస్తుంది. గతంలో ఇలాంటి కసరత్తులను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే BBC యొక్క సర్వే మినహాయింపు కాదు: 2021లో డిజిటల్ న్యూస్ ఆర్గనైజేషన్ న్యూస్‌లాండ్రీలో, 2017లో NDTVపై CBI దాడి, డిజిటల్ పోర్టల్ న్యూస్క్లిక్ పై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ సెర్చ్‌లు మరియు దైనిక్ భాస్కర్ గ్రూప్ పై I-T శోధనలు, రెండూ 2021లో ఉన్నాయి. గత సంవత్సరం, డిజిటల్ మీడియా-ఫండింగ్ ఇండిపెండెంట్ మరియు పబ్లిక్-స్పిరిటెడ్ మీడియా ఫౌండేషన్ మరియు థింక్ ట్యాంక్, సెంటర్ ఫర్ పాలసీ రీసెర్చ్, ఇటువంటి “సర్వేలు” కలిగి ఉన్నాయి. స్పష్టమైన మరియు సాధారణ లింక్ ఏమిటంటే, మీడియా సంస్థలు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించే కంటెంట్‌ను ప్రచురించాయి.

అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశంగా మరియు ప్రపంచీకరణ ప్రపంచంలో అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారతదేశం యొక్క వాదన ఏమిటంటే, ఇది రాజ్యాంగబద్ధంగా హామీ ఇవ్వబడిన సంస్థాగత స్వేచ్ఛలు మరియు అధికారాల విభజన తో అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రజాస్వామ్యము, ఆర్థిక శ్రేయస్సును ప్రోత్సహించిన సంస్థాగత నియమాలు మరియు విలువలతో ఆడని నియంతృత్వ పాలన లాగా కాదు. అధికారంలో ఉన్నవారిని జవాబుదారీగా చేయడం లో పత్రికా స్వేచ్ఛ యొక్క ఆలోచన దీనికి ప్రధానమైనది. మీడియా సంస్థలు అసహ్యకరమైన ప్రశ్నల ను లేవనెత్తి నప్పటికీ, ప్రతిస్పందన వాస్తవంగా, సహేతుకంగా మరియు కొలమానంగా ఉండాలి. BBC యొక్క డాక్యుమెంటరీకి ప్రతిస్పందన వీటి కి విరుద్దంగా ఉంది. డాక్యుమెంటరీకి యాక్సెస్‌ను అడ్డుకునే ప్రయత్నంలో, ప్రభుత్వం వికృతంగా వ్యవహరించింది మరియు ఇప్పుడు, BBC కార్యాలయాల్లో ఈ సర్వే తో, ఇది భయపెట్టే విధంగా ఉంది. ఇది భారతదేశం యొక్క గ్లోబల్ ఇమేజ్‌కు మంచిది కాదు, మరీ అధ్వాన్నంగా, ఇది దేశంలోని పౌరుల స్వేచ్ఛకు స్పష్టమైన ముప్పు.

This editorial has been translated from English, which can be read here.