చాలా ప్రమాదంలో ఉంది: భారతదేశం మరియు యుఎస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్ యొక్క అభియోగం యొక్క ప్రభావం పై

December 01, 2023 10:54 am | Updated 10:54 am IST

U.S. ఆధారిత ఖలిస్తానీ వేర్పాటువాది గురుపత్వంత్ సింగ్ పన్నూన్‌పై హత్యా కుట్రకు ప్రయత్నించినందుకు భారత ప్రభుత్వ అధికారి నిర్దేశించినట్లు భావిస్తున్న ఒక భారతీయ పౌరుడిపై US న్యాయ శాఖ దాఖలు చేసిన 15 పేజీల నేరారోపణ ప్రభావం అమెరికా, భారత్ కంటే ఎక్కువ దేశాల్లో చూపే అవకాశం ఉంది. నిందితుడు, అక్రమ మాదకద్రవ్యాలు, ఆయుధాల వ్యాపారి నిఖిల్ గుప్తా, భారత ప్రభుత్వ ఇంటెలిజెన్స్ సీనియర్ అధికారి, గుర్తించబడినప్పటికీ పేరు తెలియని వ్యక్తి, తో పాటు అమెరికాలోని ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య జరిగిన సంభాషణల వివరాల ఆధారంగా ఈ అభియోగం మోపారు. యు.ఎస్ లేదా కెనడాలో ఇప్పటివరకు నివేదించబడని కథలోని ట్విస్ట్ ఏమిటంటే, ఇద్దరు యుఎస్ ఆధారిత వ్యక్తులు యుఎస్ చట్ట అమలు కోసం పనిచేస్తున్నారని, అమెరికన్ ఏజెంట్లు కనీసం మే నుండి దర్యాప్తును అనుసరిస్తున్నారని స్పష్టం చేశారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు జోసెఫ్ బిడెన్ మరియు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మధ్య సమావేశాలు జరిగాయి - ఇతర సీనియర్ అధికారులు కూడా సమావేశమయ్యారు - అప్పటి నుండి. ఈ ఆరోపణలు రెండు దేశాల మధ్య ఎంత భాగస్వామ్యం జరిగింది, కెనడా ప్రధాని ట్రూడో చేసిన ఇలాంటి ఆరోపణలతో ఆగ్రహించిన మోడీ ప్రభుత్వం తనకు తెలిసిన విషయాల్లో నిజాయితీగా వ్యవహరించిందా అనే ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతున్నాయి. భారతదేశం యొక్క UAPA తీవ్రవాద హోదా జాబితాలో ఉన్న సిక్కు వేర్పాటువాదులను లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి ప్రభుత్వం ఉద్దేశపూర్వకంగా అధికారం కలిగి ఉంటే, అది భారత విధానంలో నాటకీయ మార్పును సూచిస్తుంది, దాని గురించి మరింత స్పష్టంగా ఉండాలి. “ప్లాట్లు” గురించి ఉన్నతాధికారులకు ఎటువంటి అవగాహన లేకుంటే మరియు విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొనట్లు ఇది “ప్రభుత్వ విధానం” కాదంటే, ఇది తీవ్రమైన అసమర్థత మరియు ‘పోకిరి’ అధికారుల విషయం. అయితే, U.S. మరియు కెనడా యొక్క ఆరోపణలు నిరాధారమైనవి మరియు భారత అధికారులు ప్లాట్లతో సంబంధం కలిగి ఉండకపోతే, ప్రభుత్వం సాక్ష్యాలను అందించాలి. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఈ విషయంలో పబ్లిక్ మెసేజింగ్ నిర్వహణ, ముఖ్యంగా కెనడా వర్సెస్ U.S. పట్ల భారతదేశం యొక్క ప్రతిస్పందన అస్థిరంగా కనిపిస్తుంది.

ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వ ప్రతిస్పందనల వెనుక కారణాలు ఏమైనప్పటికీ, అమెరికా ఆరోపణలను పరిశీలించడానికి ఇప్పుడు ఉన్నత స్థాయి విచారణ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం గమనార్హం. దాని ఫలితంపై చాలా ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రారంభించడానికి, వైట్ హౌస్ భారతదేశం యొక్క పూర్తి సహకారాన్ని ఆశిస్తున్నందున, భారతదేశం యొక్క U.S. సంబంధాలు ఏమి జరుగుతుందో దాని ద్వారా ప్రభావితం కావచ్చు. ఉగ్రవాద ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తిని భారత్‌కు అప్పగించేందుకు ఎందుకు ఆసక్తి చూపడం లేదని ఈ ప్లాట్‌పై సరిగ్గానే దృష్టి పెడుతున్న అమెరికాను భారత్ కూడా ప్రశ్నించాలి. రెండవది, యు.ఎస్ మరియు కెనడియన్ ఆరోపణలు అన్ని “ఫైవ్ ఐస్” ఇంటెలిజెన్స్ భాగస్వామి దేశాలతో భారతదేశ సంబంధాలను నేరుగా ప్రభావితం చేస్తాయి, ఈ ఒక్క కేసుతో అది కప్పివేయబడదు. చివరగా, ఇది స్థిరమైన మరియు విశ్వసనీయ శక్తిగా భారతదేశం యొక్క ఖ్యాతి - గతంలో ఇటువంటి సమస్యలపై దాని తెలివి మరియు సూత్రప్రాయమైన విధానం కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా గౌరవం సంపాదించింది - ఇది సమతుల్యతలో ఉంది, మరియు ఈ కేసులో న్యూఢిల్లీ తన తదుపరి చర్యలను చాలా నిర్ధారించాలి తెలివిగా.