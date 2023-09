கிழக்கின் உரையாடல்கள்

September 09, 2023 11:24 am | Updated 11:24 am IST

இந்த வாரத் துவக்கத்தில் இந்தோனேஷியத் தலைநகர் ஜகார்தாவில் நடந்த உச்சி மாநாட்டிற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோதி ஒரு சிறிய விஜயத்தை மேற்கொண்டார். பொருளாதார ரீதியில் முக்கிய்ததுவமுள்ள 10 தென்கிழக்காசிய நாடுகளுடன் இந்தியாவின் உறவுகளை ஆழப்படுத்துவதுதான் இதன் நோக்கம். ஜி-20யின் உச்சி மாநாடு புதுதில்லியில் நடப்பதற்கு முனஅபாக நடந்த வருடாந்திர ஏசியான் - இந்திய உச்சி மாநாட்டில் மோதி பங்கேற்றது, உலக வர்த்தகத்தின் நிலையற்ற நிலை உச்சத்தில் இருக்கும்போது, பக்கத்தில் உள்ள ஆசியப் பொருளாதாரங்களுடன் பாரம்பரியமான நல்லுறவை உறுதிப்படுத்த வாய்ப்பாக அமைந்தது. வர்த்தக ஊக்குவிப்பு அமைப்பான UNCTAD கடந்த ஜூன் 21ஆம் தேதி Global Trade Update என்ற அறிக்கையை வெளியிட்டது. அதில், 2023ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது பாதியில் உலக வர்த்தகம் தொடர்பான பார்வை எதிர்மறையாகவே இருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டது. உலக பொருளாதார கணிப்பு புள்ளிகள் குறைக்கப்பட்டிருப்பது, தொடர்ந்து நீடித்துவரும் பணவீக்கம், நிதி ரீதியான பலவீனங்கள், புவிசார் அரசியல் பதற்றங்கள் ஆகியவை ஆதிக்கம் செலுத்துவது போன்ற எதிர்மறை அம்சங்களைக் காரணமாகக் குறிப்பிட்டது. இந்தப் பின்னணியில்தான் ஏசியான் - இந்தியா உச்சி மாநாட்டில் ‘Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crises’ என்பது குறித்து வெளியிடப்பட்ட தலைவர்களின் கூட்டறிக்கையைப் பார்க்க வேண்டும். யுக்ரைனில் நடக்கும் யுத்தம், காலநிலை மாற்றம், பணவீக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்த நாடுகள் எடுக்கும் முடிவுகள் போன்றவற்றால் உலகளாவிய உணவுப் பாதுகாப்பின்மை அதிகரித்துவரும் நிலையில் இந்தப் பிராந்தியத்தில் உள்ள நாடுகள் மொத்தமாக எதிர்கொள்ளும் பலவீனத்தை இந்த அறிக்கை சுட்டிக்காட்டுகிறது. இந்தியாவில் பிரதான உணவான அரிசியின் விலை 15 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு அதகரித்ததையடுத்து ஏற்றுமதிக்கு விதிக்கப்பட்ட தடை, எச்சரிக்கை மணியை ஒலிக்கச் செய்தது. காலநிலை நிகழ்வுகளைக் கடுமையாகப் பாதிக்கும் எல் நினோ துவங்கியிருப்பது நிலைமை இன்னும் மோசமாவதால் ஏசியான் தலைவர்களின் கவலையில் நியாயமிருக்கிறது.

கோவிட்டிற்கு பிந்தைய காலகட்டத்தில் விதிகளின் அடிப்படையிலான உலக ஒழுங்கு, சுயாதீனமான, சுதந்திரமான இந்தோ - பசிபிக் ஆகியவற்றின் தேவைகளுக்கு அழுத்தம் கொடுத்துப் பேசினார் திரு மோதி. சமீபகாலமாக சீனா தனது பலத்தைக் காட்ட முயற்சிப்பது, தென் சீனக் கடலுக்கு உரிமை கோருவது ஆகியவற்றால் தொந்தரவுக்குள்ளாகியிருக்கும் ஆசிய நாடுகளை மனதில் வைத்தே மோதி அதனைப் பேசினார். இந்தியா நம்பகத்தன்மை மிக்க, நீண்ட கால வியூகரீதியான, பொருளாதார கூட்டாளியாக இருக்கும் என்பதையும் அவர்களைத் தொந்தரவுசெய்யக்கூடிய நில ரீதியான லட்சியங்கள் ஏதும் இந்தியாவுக்கு இல்லையென்றும் ஏசியான் உறுப்பினர்களிடம் பிரதமர் பூசிமொழுகாமலேயே சொன்னார். உலகளாவிய தெற்கின் கவலைகளை ஒலிக்கும் ஒரு நாடாகவும் தன்னை முன்னிறுத்திக்கொள்ள இந்தியா முயன்றது. இது எல்லாத் தரப்பினருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்றும் கூறியது. 10 நாடுகளின் கூட்டமைப்புடனான தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தத்தில் (எஃப்.டி.ஏ) சிக்கித் தவிக்கும் இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை, கிழக்கு பொருளாதாரங்களுடனான வர்த்தக உறவுகள் அளவில் வளர்ந்துள்ளன. ஆனால், அவை சமச்சீரற்ற வகையில் இருக்கின்றன. இறக்குமதி நாட்டின் ஏற்றுமதியைவிட அதிகமாக உள்ளது. வர்த்தக பற்றாக்குறை அதிகரித்து வருவது, எஃப்டிஏவின் கீழ் சீனப் பொருட்கள் குறைந்த வரிவிதிப்பைப் பயன்படுத்தி இந்தியச் சந்தைக்குள் நுழைவதான தோற்றம் இருப்பது ஆகியவை 2025 ஆம் ஆண்டில் நிறைவடையக்கூடிய ஒப்பந்தத்தின் மறுஆய்வுக்கு வழிவகுத்துள்ளன. இதற்கிடையில், இந்தியா தனது பிரதானமான மேற்கத்திய சந்தைகளில் ஏற்பட்டுவரும் மந்தநிலைக்கு எதிரான ஒரு வர்த்தக வேலியாக ஆசியான் உறுப்பு நாடுகளுடன் நெருக்கமாக இருப்பதோடு, தான் எல்லா காலகட்டத்திற்குமான கூட்டாளி என்ற தனது முக்கியத்துவத்தையும் சுட்டிக்காட்ட வேண்டும்.