கடின உழைப்புக்கு கூலி

December 29, 2022 12:01 pm | Updated 12:01 pm IST

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தின் கீழ் மாநிலங்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய நிதியில் இதற்கு மேலும் தாமதம் ஏற்பட்டால் அது நெறிமுறையற்றது.

மேற்கு வங்கத்தில் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்திற்கான நிதியை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருப்பது குறித்து ஊரக வளர்ச்சித் துறை இணையமைச்சர் சாத்வி நிரஞ்சன் ஜோதி மற்றும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்.பி. ஜவஹர் சிர்கார் இடையே மாநிலங்களவையில் நடந்த சூடான விவாதம், ஒரு முக்கிய நடைமுறை பிரச்சினையை அம்பலப்படுத்தியது – ஊதியம் வழங்குவதில் ஏற்படும் தாமதங்கள்தான் அது. லாப நோக்கற்ற அமைப்பான லிப்டெக் இந்தியா வெளியிட்டிருக்கும் அறிக்கையின்படி டிசம்பர் 26, 2021லிருந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகளுக்கான ஊதியமான 2,744 கோடி ரூபாய் இன்னும் பணியாளர்களுக்கு தரப்படாமல் நிலுவையில் இருக்கிறது. தேசிய ஊரக வேலை உறுதிச் சட்டத்தின் பிரிவு 3ல் கூறப்பட்டதற்கு மாறாக ஊதியம் வழங்குவதில் ஏற்பட்ட தாமதம் காரணமாக, மாநிலத்தில் இந்த திட்டத்தின் கீழ் பணிபுரியும் குடும்பங்களின் எண்ணிக்கையில் வீழ்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கிறது. தொற்று நோய் வருடங்களின்போது 77 லட்சம் குடும்பங்கள் இந்தத் திட்டத்தில் இருந்த நிலையில், நடப்பு நிதியாண்டில் அந்த எண்ணிக்கை 16 லட்சமாகக் குறைந்திருக்கிறது. கோவிட்-19க்கு முந்தைய வருடத்தில் இந்த திட்டத்தால் பயன்பெற்ற குடும்பங்களின் எண்ணிக்கையான 49.25 லட்சம் குடும்பங்களை விடவும்கூட தற்போதைய எண்ணிக்கை குறைவாகவே இருக்கிறது. “மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதல்களுக்கு இணங்காததால்” மேற்கு வங்கத்துக்கு மட்டும் நிதி நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக தனது பதிலில் சொல்லியிருக்கிறது மத்திய அரசு. இதற்கு முன்பாக நடந்த நிதி துஷ்பிரயோகம் குறித்த விவகாரம் இது. ஆனால் அதற்கு திரிணாமுல் காங்கிரஸ் அரசின் பதில் நியாயமானதாகவே இருக்கிறது. நிதி துஷ்பிரயோகம் குறித்தும் பணியாளர்களுக்கு ஊதியங்களை தடுப்பது குறித்தும் மாநிலம் பதிலளித்திருக்கிறது. மானியங்களில் ஒரு சின்ன பகுதி மட்டுமே துஷ்பிரயோகம் செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் நிலையில், பணியாளர்கள் தேவையில்லாமல் தண்டிக்கப்படுகிறார்கள் என்றுதான் தெரிகிறது. இந்த திட்டத்தைப் பொறுத்தவரையில் ஊதியம் வழங்கப்படுவதில் ஏற்படும் தாமதங்கள் ஒரு நீண்டகால பிரச்னை. இந்த திட்டம் மிக வறிய ஊரகப் பகுதி குடும்பங்களுக்கான காப்பீட்டின் ஒரு வடிவமாக இருந்ததோடு, தொற்றுநோய் வருடங்களின்போது ஒரு வரப்பிரசாதமாகவே இருந்தது. இது போன்ற குடும்பங்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் நகர்புறங்களிலிருந்து வரும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு மாற்று வேலையாகவும் அது இருந்தது. இந்த வருடத்தின் தொடக்கத்தில், நடைமுறை தாமதங்கள் மற்றும் பொது நிதி மேலாண்மை முறையில் (நிதி அமைச்சகம்) முழுமையான சீரமைப்பு காரணமாக மாநிலங்களுக்கு நிதி வழங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. நிதியாண்டின் தொடக்கத்தில் மத்திய அரசு போதுமான நிதியை ஒதுக்கிவிட்டால் இது ஒரு பிரச்னையாக இருக்காது. இந்த நிதி தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுவதை குறைப்பது முக்கியம்தான். குறிப்பாக, பொதுப் பணிகள் மேற்கொள்வதற்காக இந்த திட்டம் பயன்படுத்தப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டியது முக்கியம்தான். ஆனால், ரொம்பவும் தொழில்நுட்ப அணுகுமுறைகளைச் சார்ந்திருப்பது இந்தத் திட்டத்தைச் சரியாகச் செயல்படுத்துவதற்கு தடையாக உள்ளது. போதுமான தொழில்நுட்ப ஆதரவு இல்லாத நிலையில்கூட, ஒரு ஸ்மார்ட்ஃபோன் வைத்திருக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. மேலும், வேலை நடக்கும் இடங்களில் இணைய இணைப்பும் தேவைப்படுகிறது. இது போன்ற சிக்கல்கள் முழுமையாக தீர்க்கப்படாத நிலையில், மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தின் வருகையை டிஜிட்டல் முறையில் பதிவு செய்வதை அரசாங்கம் இப்போது கட்டாயமாக்கியுள்ளது. மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டம் போன்ற ஒரு திட்டம் தேவை அடிப்படையிலான வேலை ஒதுக்கீடு குறித்த அதன் அடிப்படை நோக்கத்தை அப்படியே வைத்திருக்க வேண்டும். அதை ஒரு சுமையாகக் கருதி நடத்துவது உண்மையான பயனாளிகளை பாதிக்கும். This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.