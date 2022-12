மாறும் அலை

December 29, 2022 11:47 am | Updated 11:47 am IST

சர்வதேச தேவைகள் குறைவதன் காரணமாக ஏற்கனவே உற்பத்தி பொருட்களின் ஏற்றுமதிகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.