தீராத துன்புறுத்தல்

November 11, 2023 11:28 am | Updated 11:28 am IST

கல்லூரி வளாகங்களில் கேலிவதையைத் தடுக்க பல சட்டங்களும் விதிமுறைகளும் இயற்றப்பட்டிருக்கின்றன. இருந்தபோதும் கல்லூரி வளாகங்களில் மற்றவர்களைத் துன்புறுத்தும் எண்ணம் கொண்ட மூத்த மாணவர்களால் புதிய மாணவர்கள் மனிதத்தன்மையற்ற வகையில் துன்புறுத்தப்படுவதைத் தடுக்க முடியவில்லை. மேற்கு வங்கத்தின் ஜாதவ்பூர் பல்கலைக்கழகத்தில் கேலிவதையின் காரணமாக 17 வயது மாணவர் உயிரிழந்து மூன்று மாதங்கள் கடந்திருக்கும் நிலையில் தமிழ்நாட்டின் பிஎஸ்ஜி தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் தன்னுடைய மூத்த மாணவர்கள் கேட்ட பணத்தைக் கொடுக்க மறுத்ததால் ஒரு இரண்டாம் ஆண்டு மாணவர் உடல் ரீதியாகவும் மனரீதியாகவும் துன்புறுத்தப்பட்டிருக்கிறார். இந்த இரண்டு மாநிலங்களுமே கேலிவதையைத் தடுக்க ஆரம்பத்திலேயே சட்டம் இயற்றிய மாநிலங்கள். மாணவர்கள் இம்மாதிரி கொடூரமாக துன்புறுத்தப்படுவது குறித்தும் கேலிவதையால் சிலர் இறந்துபோயிருப்பது குறித்தும் சிவில் சமூகம் கடுமையாக எதிர்வினை ஆற்றியிருக்கும் நிலையிலும் இது போன்ற சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடப்பது, இந்த அமைப்பில் இருக்கும் இடைவெளிகளையே சுட்டிக்காட்டுகிறது. இதனால், ஒரு ஆண்டு பாதிக்கப்படுபவர்களாக இருப்பவர்கள் அடுத்த ஆண்டு, குற்றம்செய்பவர்களாக மாறுகிறார்கள். மூத்த மாணவர்களுக்கு அடிபணிந்திருப்பதை உறுதிசெய்ய, புதிய மாணவர்களைக் கேலிசெய்வது, துன்புறுத்துவது ஆகியவற்றோடு அவர்களை மனிதத்தன்மையற்ற வகையில் பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்துவது போன்ற கொடூரமான, வக்கிரமான வடிவங்களிலும் கேலிவதை நடக்கிறது. ஒரு ஒழுக்கமீறல் நடவடிக்கை குற்ற நடவடிக்கையாக மாறியிருக்கிறது. முன்பிருந்ததைப்போல, கேலிவதை என்பது கல்லூரி வளாகங்களில் மட்டும் நடப்பதில்லை. மேலே இருக்கும் உதாரணங்களைப் பார்த்தால், கேலிவதை என்பது புதிதாகச் சேர்ந்தவர்களிடம் மட்டுமல்லாமல், புதிய கல்வி ஆண்டின் ஆரம்ப மாதங்களைத் தாண்டியும் நடக்கிறது.

உச்சநீதிமன்றம் நியமித்த ஆர்.கே. ராகவன் கமிட்டி இதற்கான காரணங்களைக் கண்டறிந்து சில தீர்வுகளை தன்னுடைய 2007ஆம் ஆண்டின் ‘The Menace of Ragging in Educational Institutions and Measures to Curb It’ என்ற அறிக்கையில் தந்தது. கேலிவதை என்பது “மனநலம் பிறழ்ந்த நடவடிக்கை, ஆளுமை தவறியதன் பிரதிபலிப்பு” என்று இந்தக் கமிட்டி சரியாகவே குறிப்பிட்டது. 1999ல் அமைக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழக மானியக் குழவின் கமிட்டி ஒன்று கேலிவதையைத் தடுக்க “தடைசெய்தல், தடுத்தல், தண்டனை அளித்தல்” ஆகியவற்றை முன்வைத்தது. இருந்தபோதும் ராகவன் கமிட்டி சுட்டிக்காட்டுவதைப் போல, பல மாநில அரசுச் சட்டங்கள் கேலிவதையைத் தடைசெய்ய மட்டுமே செய்கின்றன. தடுக்க முயல்வதில்லை. “தடுப்பதுதான் தடையை நோக்கிச் செல்லவேண்டும். இதனை மாற்றிச் செய்வது சரியாக இருக்காது” என்கிறது அந்தக் குழுவின் அறிக்கை. ‘உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் கேலிவதையைத் தடுப்பதற்கான பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் 2009ஆம் ஆண்டின் விதிமுறைகளின்படி’ புதிதாக வரும் மாணவர்களுக்கான விருந்துகளைத் தவிர, கேலிவதையில் ஈடுபடுவதற்கு எதிராக மாணவர்களிடமும் பெற்றோரிடமும் உறுதிமொழிகளைக் கையெழுத்திடச் செய்ய வேண்டும். கேலிவதை கூடாது என்ற அறிவிப்புகளை ஒட்ட வேண்டும். ஆனால், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் இதுபோன்ற எதையும் செய்யவில்லை. பெற்றோர் தொலைவில் வசிப்பதால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தொடர்புகொள்வதற்கான முதல் நபராக ஆசிரியர்களும் விடுதிக் காப்பாளர்களுமே இருப்பது போன்ற சூழலை கல்லூரி நிர்வாகங்கள் உருவாக்க வேண்டும். கேலிவதையைத் தடுப்பதில் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு கூடுதல் பொறுப்புடமை வேண்டும். ராகவன் கமிட்டி பரிந்துரைத்திருப்பதைப் போல, கேலிவதை இல்லாத வளாகங்கள் இருப்பதை உறுதிசெய்ய வேண்டும். ஒவ்வொரு கல்வி நிறுவனத்தின் கல்வித் தரத்தை உறுதிசெய்வதில் இது நேரடியாகத் தாக்கம் செலுத்துகிறது. இந்த விதிமுறைகளைச் செயல்படுத்துவதில் அரசு உறுதியாக இல்லாவிட்டால் கல்லூரி வளாகங்கள் மாணவர்களுக்கு பாதுகாப்பானதாக இருக்காது.