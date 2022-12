மோசத்திலிருந்து மிக மோசமான நிலைக்கு

December 31, 2022 11:36 am | Updated 11:39 am IST

இஸ்ரேலை ஒரு அடக்குமுறை மிகுந்த இறையாட்சிக்குள் தள்ளுவதை நெதன்யாகு விரைவுபடுத்துவார்.

Main Text: ஆறாவது முறையாக இஸ்ரேலின் பிரதமராக பெஞ்சமின் நெதன்யாகு தேர்ந்தெடுக்கபட்டிருப்பது, அதன் உள்நாட்டு அரசியலிலும் பாலஸ்தீனியர்களுடனான அதன் உறவிலும் தீர்க்கமான ஒரு மாற்றத்தை குறிக்கிறது. கடந்த காலத்தில் அவரது வலதுசாரி லிக்குட் கட்சி, மத்தியவாத மற்றும் ஒப்பீட்டளவில் மிதவாத கட்சிகளுடன் பல்வேறு ஆளும் கூட்டணிகளை அமைத்திருந்தது. தற்போதைய ஆறு கட்சிகளைக் கொண்ட வலது சாரி கூட்டணியில், ஐந்து கட்சிகள் தீவிர பழைமைவாத கட்சிகளும், தீவிர வலது யூத தேசியவாத கட்சிகளும் இருக்கின்றன. லிக்குட் கட்சியைகூட மிதமான கட்சியாக தோன்றச் செய்யும் அளவுக்கு தீவிரமான கட்சிகள் அவை. ஆளும் கட்சியின் செயல்திட்டத்தை முடிவு செய்யும் ஆவணமான கூட்டணி உடன்படிக்கையின்படி, திரு. நெதன்யாகுவின் அரசு தீவிர வலதுசாரி கொள்கைகளை பின்பற்றும் என்று தெரிகிறது. ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட மேற்குக் கரையிலும் கிழக்கு ஜெருசேலமிலும் சட்டவிரோத யூத குடியேற்றங்களை விரிவுபடுத்தவும், நீதிமன்றங்களைவிட நாடாளுமன்றத்துக்கு அதிக அதிகாரங்களை வழங்குவதன் மூலம் நீதி முறையை மாற்றியமைக்கவும், அடிப்படை சட்டத்தைத் திருத்தவும், தீவிரவாத கருத்துகளைக் கொண்டவர்கள் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கான தடைகளை அகற்றவும் அந்த உடன்படிக்கை முயற்சிக்கிறது. 2007ல் யூத பயங்கரவாத தொடர்புகள் கொண்டிருந்ததற்காகவும் இனவாதத்தைத் தூண்டியதற்காகவும் தண்டிக்கப்பட்ட தீவிர வலது அரசியல்வாதியான இடமார் பென்-கிவிர், இஸ்ரேலின் பொலிஸ் படை மீது அதிகாரம் செலுத்தக்கூடிய பாதுகாப்பு அமைச்சராக இருக்கிறார். அதிதீவிர தேசியவாத மத சியோனிசம் கட்சியின் தலைவரும் புதிய நிதியமைச்சருமான பெசலேல் ஸ்மோட்ரிச், யூத குடியேற்றங்களுக்கு நிதியளிக்க எண்ணியிருக்கிறார். நெதன்யாகுவின் கூட்டணி உறுப்பினர்கள் சிலர் பால் புதுமையினருக்கு எதிரான நிலைப்பாடுகளுக்கு பெயர் பெற்றவர்கள். திரு. நெதன்யாகு மற்றும் லிக்குட் கட்சியைப் பொறுத்தவரையில், இஸ்ரேலின் மிக தீவிரமான வலது கூட்டணி உருவாகியிருப்பது என்பது அது இதுவரை பின்பற்றிய அரசியலின் மிக இயல்பான முன்னேற்றமே. கடந்த காலங்களில் திரு. நெதன்யாகு மிகத் தீவிர பழமைவாத மற்றும் வலதுசாரி கட்சிகளை அணைத்துக் கொண்டார்; பழமைவாத செயல்திட்டங்களை பின்பற்றினார்; சமாதானத்திலிருந்து பின்வாங்கி பாலஸ்தீனர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்தார்; இது தவிர ஆக்ரமிப்பையும் தீவிரப்படுத்தினார். இஸ்ரேலின் நீண்ட கால பிரதமராக இது அவருக்கு உதவியது. ஆனால் நெதன்யாகுவின் காலகட்டம் இஸ்ரேலின் அரசியலையும் மாற்றி அமைத்தது. நாட்டை தீவிர வலதுசாரி அரசியலை நோக்கி தள்ளியது. இஸ்ரேலின் ஜனநாயகத்துக்கு தனது கூட்டணி ஆபத்தை விளைவிக்கும் என்கிற விமர்சனத்தையும் பிரதமர் நிராகரித்திருக்கிறார். அதே நேரம், கூட்டணியின் செயல்திட்டத்தை அமல்படுத்தும் கடினமான ஒரு பிரதமராகவும் அவர் தன்னை முன்னிறுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். புதன்கிழமையன்று வரலாற்றுரீதியான பாலஸ்தீன் பற்றி குறிப்பு ரீதியாக பேசியவர், “இஸ்ரேலின் ஒட்டுமொத்த நிலத்தின் மீதும் யூதர்களுக்கு பிரத்யேகமான மற்றும் சர்ச்சைக்கு அப்பாற்பட்ட உரிமை இருக்கிறது” என்றார். அதாவது, குடியேற்றங்கள் தடையின்றி தொடரும் என்று உணர்த்தினார். இஸ்ரேல் நாடாளுமன்றம் இந்த நீதித்துறை சீர்திருத்தங்களை நிறைவேற்றினால், 120 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட நாடாளுமன்றத்தில் 64 உறுப்பினர்களின் ஆதரவோடு உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புகளைகூட அரசு மீறலாம். தவிர, 20 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் சிறுபான்மையினராக இருக்கும் ஒரு நாட்டில் ஷாஸ், ஐக்கிய டோரா யூத மதம் மற்றும் மத சியோனிசம் போன்ற கட்சிகள் அரசுக்கும் மதத்திற்கும் இடையே சமநிலையை மாற்றக்கூடிய அளவுக்கு அரசின் முடிவுகளில் செல்வாக்கு செலுத்தும். இஸ்ரேலின் அரசியலை உள்நாட்டில் மறுவடிவமைக்கவும், வெளிப்புறத்தில் ஆக்ரமிப்பையும் பாலஸ்தீனியர்கள் மீதான அடக்குமுறையையும் ஆழப்படுத்தவும் திரு.நெதன்யாகுவின் கூட்டணி தீவிரமாக இருந்தாலும், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட யூத இறையாட்சிக்குள் நாடு வீழ்வதையும் அது விரைவுபடுத்தக்கூடும். This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.