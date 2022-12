அவமானத்தின் உச்சநிலை

December 31, 2022 11:37 am | Updated 11:39 am IST

சரியான நடவடிக்கைகளை எடுக்காமல் இருப்பதுதான் இந்திய மருந்துத் துறை மீதான நம்பிக்கையை குறைக்கிறது.

டிசம்பர் 2021 மற்றும் டிசம்பர் 2022 ஆகிய வருடங்கள் இந்தியாவின் மருந்தகத் துறைக்கு எதிரெதிராக அமைந்தன. கடந்த வருடம், கொரோனாவுக்கு எதிராக கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு போடப்பட்ட தடுப்பூசிகளை உருவாக்கியதற்காக இந்தியா பாரட்டப்பட்டது. உலகின் மருந்தகம் என்கிற பெயரையும் பெற்றுத் தந்தது. இந்த வருடம், குழந்தைகளின் மரணங்களோடு தொடர்புடைய நச்சு இருமல் மருந்தை உற்பத்தி செய்ததற்காக இரண்டு இந்திய மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் இரண்டு நாடுகளால் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கின்றன. காம்பியாவில் குறைந்தது 66 குழந்தைகளும் உஸ்பெகிஸ்தானில் 18 குழந்தைகளும் இறந்திருக்கிறார்கள். காம்பியாவைப் பொறுத்தவரையில் அது உலக சுகாதார அமைப்பால் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டது. இரண்டாவது பிரச்னையை உஸ்பெகிஸ்தானின் சுகாதாரத் துறை அமைச்சரவை கிளப்பியிருக்கிறது. இந்த இரண்டு சம்பவங்களிலும், மருந்தை குடித்ததால்தான் மரணம் ஏற்பட்டது என்பது உறுதியாக நிறுவப்படவில்லை. இரண்டு நாடுகளிலும் கவலைக்குரிய விஷயம் என்னவென்றால், மருந்து தொகுதிகளில், எத்திலீன் கிளைகோல் அல்லது டைஎத்திலீன் கிளைகோல் ஏற்றப்பட்டிருக்கின்றன. இருமல் மருந்து பாட்டில்களில் தொழிற்சாலை இரசாயனங்களுக்கு எந்த வேலையும் இல்லை. காம்பியாவில் நடந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு ஒரு முரட்டுத்தனமான நிலைப்பாட்டை எடுத்தது இந்திய அரசு. காம்பியாவுக்கு மருந்தை வழங்கிய ஹரியானாவைச் சேர்ந்த மெய்டன் மருந்தகத்தின் ஏற்றுமதி உரிமத்தை ரத்து செய்ததுதான் அந்த நடவடிக்கை. ஆனால் அதே வேளையில், இருமல் மருந்தில் இரசாயனம் எப்படி சேர்ந்தது என்பதை ஆய்வு செய்வதற்கு பதில், மரணங்களுக்கு இட்டுச் சென்ற சிறுநீரகப் பிரச்னையை ஏற்படுத்தியது இருமல் மருந்துதான் என்ற உலக சுகாதார அமைப்பின் மதிப்பீட்டை கேள்விக்குட்படுத்தியது அரசு. உலக சுகாதார அமைப்புக்கு இந்திய மருந்துகள் கட்டுப்பாட்டு ஜெனரல் எழுதிய கடிதத்தில் மாற்று நிலைப்பாடு எடுத்தது. மெய்டன் மருந்தகத்தின் தயாரிப்பின் “கட்டுப்பாட்டு மாதிரிகளை” சொந்தமாக சோதனை செய்ததில் அவற்றில் எந்த மாசும் இல்லை என்று அந்த கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. காம்பியாவின் குழு செய்த சோதனைகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மாசுகள் பற்றியோ “கட்டுப்பாட்டு மாதிரிகளுக்கும்” உண்மையிலேயே இரசாயனங்கள் சேர்க்கப்பட்ட மாதிரிகளுக்கும் தொடர்பு இல்லாதது பற்றியும் அந்த கடிதம் எதுவும் பேசவில்லை. மருந்து சரக்குகளின் ஏற்றுமதியாளராக இந்தியாவின் புகழை கெடுக்கும் நோக்கம் கொண்ட சதியின் ஒரு பகுதிதான் காம்பிய சம்பவம் என்கிற நிலைப்பாட்டை இந்திய மருந்துகள் கட்டுப்பாட்டு ஜெனரலும் பின்னர் சுகாதாரத்துறை அமைச்சரகமும் எடுத்தது. உஸ்பெகிஸ்தான் மரணங்களுடன் தொடர்புடைய டாக்-1 மேக்ஸ் இருமல் மருந்தை தயாரித்த நொய்டாவைச் சேர்ந்த மரியான் பயோடெக் நிறுவனத்தைப் பொறுத்தவரையில், அரசு மீண்டும் ஏற்றுமதி உரிமத்தை ரத்து செய்தது. அதன் உற்பத்தி வசதிகளை முடக்க உத்தரவிட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. ஆரம்ப நாட்கள் என்பதாலும் மாசுக்கு காரணம் என்ன என்பது பற்றி உலக சுகாதார அமைப்பின் முடிவு இன்னும் வரவில்லை என்பதாலும், இந்திய அரசு காத்திருந்து பார்க்கலாம் என்ற நிலைப்பாட்டை எடுத்திருக்கிறது. பாதிக்கப்பட்டதாக காட்டிக்கொள்வதை விட்டுவிட்டு, ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட இருமல் மருந்து தொகுதிகளில் தடை செய்யப்பட்ட இரசாயனங்கள் எப்படி சேர்ந்தது என்கிற அடிப்படை பிரச்னையை இந்தியா தீவிரமாக கவனிக்க வேண்டிய நேரம் இது. தவறுகள் நடக்கலாம். ஆனால் சரி செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்காமல் இருப்பதுதான் இந்தியாவின் பிம்பத்துக்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்துவதுடன் இந்திய தொழிற்துறையின் மீதான நம்பிக்கையையும் குறைக்கிறது. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

