Zeel Desai in second round in Thailand

February 21, 2024 11:17 pm | Updated 11:17 pm IST - NEW DELHI

Zeel Desai beat Tyra Lithiby 6-3, 6-4 in the first round of the $15,000 ITF women’s tennis tournament in Nakhon Si Thammarat, Thailand.

The results:

$15,000 ITF men, Monastir, Tunisia

Doubles (pre-quarterfinals): Jacopo Bilardo (Ita) & Chirag Duhan bt Lorenzo Carboni & Gianluca Carlini (Ita) 7-6(1), 6-4.

$15,000 ITF men, Nakhon Si Thammarat, Thailand

Singles (first round): Mitsuki Leong (Mas) bt Nitin Kumar Sinha 7-6(5), 6-2.

$15,000 ITF men, Villena, Spain

Doubles (pre-quarterfinals): Liam Gavrielides (GEr) & Alejo Quilez (Esp) bt Raghav Harsh & Kuang Qing Xu (Can) 6-2, 6-2.

$15,000 ITF women, Nakhon Si Thammarat, Thailand

Singles (first round): Zeel Desai bt Tyra Lithiby (Tha) 6-3, 6-4.

Doubles (pre-quarterfinals): Ashmitha Easwaramurthi & Jennifer Luikham bt Han Xinyun & Zhang Jiale (Chn) 7-5, 3-6, [10-5].

$15,000 ITF women, Sharm El Sheikh, Egypt

Doubles (pre-quarterfinals): Flavie Brugnone (Fra) & Tanisha Kashyap bt Sara Milanese & Anastasia Piangerelli (Ita) 6-4, 4-6, [10-8].