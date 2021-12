Wellington, Celeritas, Stern Maiden and Super Girl catch the eye

CHENNAI:

09 December 2021 18:27 IST

Wellington, Celeritas, Stern Maiden and Super Girl impressed when the horses were exercised here on Thursday (Dec. 9).

Outer sand

600m: Fashion Of Stars (Farid Ansari) 47. Fabulous Show (rb) 47.5. Oui Sauvage (rb) 44.5. Priceless Treasure (Farid Ansari) 42.5. Fit.

800m: Penang (C. Umesh) 59, 600/44. Easy. Catelyn (Kuldeep Singh), Magnetism (Md. Farhan Alam) 59, 600/43.5. A fit pair. Bright Light (rb), Wild Frank (Shazad Alam) 1-0.5, 600/46. They finished together. Thunderclap (M.S. Deora) 58, 600/44. Well in hand. Sabatini (rb), Arctic Bay (rb) 57, 600/43.5. They worked well.

1000m: Live By Night (Kuldeep Singh) 1-10, 800/56.5, 600/45. In good condition. Angelino (Ram Nandan) 1-13, 800/59, 600/44. Moved freely.

Inner sand

600m: Bohemian Grandeur (Farid Ansari) 47. Court Baron (rb) 43. Extended. Sasakwa (Farid Ansari) 41. Moved on the bit. Royal Commander (rb) 45.5, Wonderful Era (rb) 44, Star Chieftain (Rajendra Singh) 43.5, Mon General (K.V. Baskar) 41. Speedy. Majestic Charmer (rb) 45, Royal Treasure (rb) 46.5, Dominant (K.V. Baskar) 38.5. Moved well. Wonder Blaze (S. Kabdhar) 41.5. Urged. Tudor Treasure (Rajendra Singh) 45. Easy. Empress Eternal (Farid Ansari) 41. In fine condition. Eagle Prince (Shyam Kumar) 39. In fine nick. Olympic Duel (rb) 44. Fantastic Hit (A. Ayaz Khan) 47, Glorious Nissy (rb) 44, Beejay (rb) 45.5, Supreme Excelsior (Farid Ansari) 41.5. Good. Sovereign Power (Farid Ansari) 42.

800m: Rippling Waters (rb) 1-2, 600/46. Amber Lightning (Shyam Kumar) 1-1, 600/45. Easy. Copper Queen (Rajendra Singh) 1-0, 600/43.5. Moved on tight reigns. Carnoustie (rb) 56, 600/41. Moved well. Decisive (rb), Wisaka (rb) 58.5, 600/44. They finished level. Catalyst (rb) 55, 600/42.5. Niggled. Moonlight Night (rb) 59, 600/43.5. Handy. Pinewood (rb) 56.5, 600/43.5. In good shape. Princess Saaraa (rb) 1-3, 600/48. Grand Royal (rb) 1-0.5, 600/45.5. Easy. Full Bloom (Rajendra Singh) 58, 600/42.5. Worked well. Demerara (A. Ayaz Khan) 1-2.5, 600/47.5. Royal Aristocrat (Farid Ansari) 1-2, 600/47. Star Aristocrat (Farid Ansari) 1-3, 600/48. Royal Monarch (Shyam Kumar) 1-3, 600/47. That's My Class (rb) 56.5, 600/43. Unextended. Kay Star (rb) 1-1, 600/46.

1000m: Desert Storm (Manikandan), Shield Maiden (rb) 1-13, 800/58, 600/44.5. They shaped well. Excellent Star (Sai Vamsi), Chaposa Springs (Manikandan) 1-14.5, 800/1-0, 600/45.5. They moved together. Pense'e (P. Vikram) 1-12.5, 800/59, 600/45. Eased up. Kings Walk (C. Umesh) 1-14.5, 800/1-2, 600/47. Wellington (rb), Herring (rb) 1-8, 800/54, 600/40.5. They impressed. Golden Strike (rb), Storm Trigger (rb) 1-12, 800/56, 600/42. They finished level. Celeritas (Ram Nandan) 1-7.5, 800/55.5, 600/43. Strode out well. Euphotic (Umesh), Supreme Angel (rb) 1-10, 800/55, 600/41.5. They are in fine trim. Super Girl (Sai Vamsi) 1-7, 800/56, 600/43. Pleased. Stern Maiden (S. Kabdhar) 1-8.5, 800/52, 600/39. A fine display. Karadeniz (Farid Ansari) 1-14, 800/57.5, 600/43. Urged. Sporting Spirit (Kuldeep Singh), Reckoning (Shazad Alam) 1-11.5, 800/58.5, 600/45.5. Renegade (Sai Vamsi) 1-15, 800/57.5, 600/44. Roses In My Dreams (rb) 1-13, 800/1-0, 600/46. Eased up. Branka (rb), God's Wish (rb) 1-15.5, 800/1-1, 600/47. Fast Play (Manikandan), Epistoiary (Sai Vamsi) 1-17, 800/1-1, 600/46.5.

1200m: Romantic Bay (S. Kabdhar) 1-23.5, (1,200-600) 36. Eased up.