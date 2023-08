Vincent Van Gogh favoured for Pride Group Independence Million

August 15, 2023 01:30 am | Updated 01:30 am IST - Pune

: The four-year-old gelding Vincent Van Gogh, who is in good shape as evidenced by his track performances, should win the Pride Group Independence Million, the stellar attraction of Tuesday’s (Aug. 15) races.

Rails will be announced one hour before the first race.

1. ASTRAL FLARE PLATE (Div. II) (1,000m), Cl. V, 4-y-o and over, rated 4 to 30 – 12. 45 p.m.: 1. Bomber (4) N.B. Kuldeep 59, 2. Don’t Be Shy (7) Ranjane 58.5, 3. Habibi (3) H. Gore 58, 4. Volare (9) Dashrath 58, 5. Mufaza (6) P. Dhebe 57.5, 6. Tabriz (1) S.G. Prasad 57.5, 7. Lightning Blaze (8) Mustakim 56.5, 8. Mighty Thunder (2) J. Chinoy 56.5 and 9. C’est L’Amour (5) Aniket 54.5.

1. C’EST L’AMOUR, 2. BOMBER, 3. TABRIZ.

2. UNFORGETTABLE YOU PLATE (1,600m), Cl. III, rated 40 to 66 – 1.15: 1. Zarak (1) Kirtish 59, 2. Pink Jasmine (6) Akshay Kumar 58.5, 3. Lord And Master (2) Antony Raj S 56.5, 4. Empower (5) P. Trevor 54.5, 5. Kiefer (3) S. Saba 54.5 and 6. Rue St Honore’ (4) Neeraj 53.5.

1. LORD AND MASTER, 2. RUE ST HONORE’

3. B.K. LAGAD TROPHY (1,400m), Cl. II, rated 60 to 86 – 1.45: 1. Coeur De Lion (12) Mustakim 60.5, 2. Bellator (7) P. Trevor 60, 3. Giant Star (5) S.J. Sunil 59.5, 4. Pride’s Angel (10) S. John 59.5, 5. Windermere (3) S.G. Prasad 57, 6. Emperor Roderic (1) P.S. Chouhan 56, 7. Raffaello (8) Neeraj 55, 8. Charlie (6) Bhawani 54.5, 9. Swift (2) N. Bhosale 53.5, 10. Snowfall (4) Akshay Kumar 53, 11. Arabian Phoenix (9) K. Nazil 51 and 12. Flying Scotsman (11) Vivek G 50.

1. PRIDE’S ANGEL, 2. COEUR DE LION, 3. BELLATOR

4. MAGANSINGH P. JODHA TROPHY (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only – 2.15: 1. Alexandros (9) Neeraj 56, 2. Constable (---), 3. Julius (12) Bhawani 56, 4. Kanya Rashi (11) Antony Raj S 56, 5. Kubric (4) T.S. Jodha 56, 6. Operation Finale (1) Ranjane 56, 7. Winter Agenda (7) M.S. Deora 56, 8. Yarmouth (10) V. Bunde 56, 9. Ashford (13) J. Chinoy 54.5, 10. Bay Of Biscay (2) S. Kamble 54.5, 11. Cyrenaica (5) Dashrath 54.5, 12. Fontana (3) C. Umesh 54.5, 13. Kings Love (8) P. Trevor 54.5 and 14. Madras Cheque (6) Kaviraj 54.5.

1. KANYA RASHI, 2. KUBRIC, 3. KINGS LOVE

5. PRIDE GROUP INDEPENDENCE MILLION (2,000m), Cl. IV, 4-y-o and over, rated 20 to 46 – 2.45: 1. Django (10) T.S. Jodha 62, 2. Willy Wonkaa (6) Zervan 62, 3. Alpine Star (7) Mustakim 61, 4. Vincent Van Gogh (14) P.S. Chouhan 61, 5. Beyond Measure (2) H. Gore 58, 6. Alpha Gene (8) Shelar 57.5, 7. Jerusalem (9) Yash Narredu 56, 8. Kirkines (12) Neeraj 55, 9. Blazing Bay (3) Bhawani 54.5, 10. Chat (5) P. Trevor 54, 11. Lord Murphy (4) K. Nazil 52.5, 12. Amber Knight (13) S.J. Sunil 50.5, 13. Myrcella (11) Zeeshan 50 and 14. Galloping Glory (1) Kaviraj 49.

1. VINCENT VAN GOGH, 2. DJANGO, 3. WILLY WONKAA

6. LETO TROPHY (1,400m), Cl. V, 5-y-o and over, rated 4 to 30 – 3.30: 1. Mount Sinai (5) Akshay Kumar 61.5, 2. Esfir (8) K. Nazil 58.5, 3. The Flutist (11) C.S. Jodha 58.5, 4. Midas Touch (4) Bhawani 57, 5. Speculator (2) Zervan 56.5, 6. Come Back Please (10) S.G. Prasad 54.5, 7. Scottish Scholar (6) Merchant 54.5, 8. Power Of Blessings (1) Mustakim 53, 9. Silver Steps (3) T.S. Jodha 53, 10. Dagger’s Stirke (9) H. Gore 49 and 11. Silent Knight (7) Kaviraj 49.

1. MOUNT SINAI, 2. POWER OF BLESSINGS, 3. COME BACK PLEASE

7. ASTRAL FLARE PLATE (Div. I) (1,000m), Cl. V, 4-y-o and over, rated 4 to 30 – 4.00: 1. Trinket (1) Bhawani 59.5, 2. Almas (10) Gagandeep 58.5, 3. Zukor (2) Aniket 58.5, 4. Champagne Smile (4) S. Saqlain 57, 5. Fairuza (6) T.S. Jodha 56.5, 6. Sweet Emotion (5) Parmar 55.5, 7. Fantastic Flare (3) J. Chinoy 55, 8. High Spirit (8) Mustakim 53.5, 9. Mirae (7) N. Bhosale 52 and 10. Pegaso (9) K. Nazil 51.5.

1. ALMAS, 2. ZUKOR, 3. CHAMPAGNE SMILE

Day’s Best: LORD AND MASTER

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7; Treble : 4, 5 & 6.

Tanala: All races; Super Jackpot : 2, 3, 4, 5, 6 & 7.