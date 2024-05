Vasanti Shinde in doubles quarterfinals

Vasanti Shinde in partnership with Nicole Huergo beat Natela Dzalamidze and Katarina Zavatska 7-6(50 2-6, [10-7] in the doubles pre-quarterfinals of the $60,000 ITF women’s tennis tournament in Brescia, Italy.

In the $82,000 Challenger in Little Rock, USA, Ramkumar Ramanathan was beaten 7-5, 6-2 by qualifier Christian Langmo in the first round.

The results

$82,000 Challenger, Little Rock, USA

Singles (first round): Christian Langmo (USA) bt Ramkumar Ramanathan 7-5, 6-2.

€74,825 Challenger, Vicenza, Italy

Doubles (pre-quarterfinals): Jeevan Nedunchezhiyan & Vijay Sundar Prashanth bt David Hernandez (Esp) & Szymon Walkow (Pol) 6-4, 2-6 (retired).

$15,000 ITF men, Kingston, Jamaica

Singles (first round): Aryan Shah bt Peter Bertran (Dom) 6-7(4), 6-4, 6-2.

$15,000 ITF men, Monastir, Tunisia

Singles (first round): Abhinav Sanjeev Shanmugam bt Alvaro Garcia (Mex) 6-3, 7-6(4); Jacob Bradshaw (Aus) bt Rushil Khosla 6-4, 6-3; Aziz Ouakaa (Tun) bt Manish Sureshkumar 2-6, 6-4, 6-4.

$60,000 ITF women, Brescia, Italy

Doubles (pre-quarterfinals): Nicole Huergo (Ita) & Vasanti Shinde bt Natela Dzalamidze (Geo) & Katarina Zavatska (Ukr) 7-6(5), 2-6, [10-7].

$40,000 ITF women, Montemor-o-Novo, Portugal

Doubles (pre-quarterfinals): Ma YeXin (Chn) & Ankita Raina bt Sapir Cohen (Isr) & Miroslava Medvedeva 6-3, 6-1.

$25,000 ITF women, Changwon, Korea

Doubles (pre-quarterfinals): Petra Hule (Aus) & Natsumi Kawaguchi (Jpn) bt Shrivalli Bhamidipaty & Vaidehi Chaudhary 6-2, 6-2.

$25,000 ITF women, Santo Domingo, Dominican Republic

Singles (first round): Riya Bhatia bt Lia Espinal (Dom) 6-1, 6-2.

Doubles (pre-quarterfinals): Alexandra Bozovic (Aus) Hong Wong (Hkg) bt Savanna Ly-Nguyen (Vie) & Saumya Vig 6-0, 6-3; Sharmada Balu & Riya Bhatia bt Demi Tran & Lian Tran (Ned) 7-5, 3-6, [10-8]; Mell Elizabeth Gonzalez (Ecu) & Antonia Schmidt (Ger) bt Adriana Reami (USA) & Sahaja Yamalapalli 6-3, 7-6(7).

$15,000 ITF women, San Diego, USA

Doubles (pre-quarterfinals): Kenzie Nguyen & Julieta Pareja (USA) bt Teja Tirunelveli & Estehr Vyrlan (USA) 6-1, 6-2.

$15,000 ITF women, Monastir, Tunisia

Singles (first round): Zeel Desai bt Sara Dols (Esp) 6-1, 1-6, 6-2.

Doubles (pre-quarterfinals): Zeel Desai & Naima Karamoko (Sui) bt Zhang Ying & Zou ruirui (Chn) 6-4, 7-5; Patricija Paukstyte (Ltu) & Eliessa Vanlangendonck (Bel) bt Diva Bhatia & Cleanne Pickel (Sui) 6-1, 6-1.