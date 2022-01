Trump Star wins main event

Trainer D. Netto’s Trump Star ridden by A.A. Vikrant won the B. Vijay Reddy Memorial Cup (Div. I), the main event of Saturday’s (Jan. 29) races here.

The winner is owned by Mr. G. Raghunandan Chary, Mr. P. Ranga Raju, Mr. Prabhakar Chowdary Tripuraneni & Mr. Eswarachandra Rajagopal Tripuraneni.

1. BALLERINA STAR PLATE (1,100m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II): EXCLUSIVE SPARK (P. Sai Kumar) 1, Malibu (Mukesh Kumar) 2, Silver Lining (Md. Ismail) 3 and Alpine Girl (Kiran Naidu) 4. 1-1/4, Sh and 2. 1m 7. 33s. ₹75 (w), 12, 15 and 32 (p). SHP: 23, THP: 47, SHW: 34 and 10, FP: 492, Q: 168, Tanala: 2,702. Favourite: Stag’s Leap.

Owners: Mr. K. Srikanth Reddy & Mr. G. Narasa Reddy. Trainer: Robin Reddy Kondakalla.

2. ANMOL RATAN PLATE (1,400m) (Terms), 3-y-o only (Cat. II): CANDY GIRL (Nakhat Singh) 1, La Mirage (B.R. Kumar) 2, Princess Daka (Akshay Kumar) 3 and Neglect Me Not (Ashad Asbar) 4. Sh, 1-1/4 and 2-3/4. 1m 26. 65s. ₹34 (w), 12, 13 and 13 (p). SHP: 50, THP: 65, SHW: 19 and 52, FP: 855, Q: 263, Tanala: 2,505. Favourite: Princess Daka.

Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: K. Satheesh.

3. WARANGAL CUP (DIV. I) (1,100m) Maiden, 4-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III): SALLY (Suraj Narredu) 1, Georgia Peach (Akshay Kumar) 2, Ok Boss (Surya Prakash) 3 and Princess Shania (B.R. Kumar) 4. 2-3/4, 1-1/4 and 3/4. 1m 5. 83s. ₹19 (w), 11, 17 and 19 (p). SHP: 69, THP: 56, SHW: 10 and 32, FP: 117, Q: 83, Tanala: 399. Favourite: Sally.

Owner & Trainer: Mr. D. Netto.

4. B. VIJAY REDDY MEMORIAL CUP (DIV. II) (1,200m), 5-y-o & upward, rated 40 to 65 (Cat. II): HOUSE OF DIAMONDS (Akshay Kumar) 1, Lockhart (B.R. Kumar) 2, Beauty Flame (P. Sai Kumar) 3 and Tomorrows Dreams (Santosh Raj) 4. 1, 1/2 and 1/2. 1m 11. 61s. ₹22 (w), 17, 21 and 29 (p). SHP 83, THP: 85, SHW: 19 and 48, FP: 190, Q: 143, Tanala: 2,717. Favourite: House Of Diamonds.

Owners: Mr. Rama Seshu Eyunni & Mr. Peddi Reddy Prabhakar Reddy. Trainer: R.H. Sequeira.

5. WARANGAL CUP (DIV. II) (1,100m) Maiden, 4-y-o & upward, rated 20 to 45: LAURUS (Akshay Kumar) 1, Flying Rudolf (P. Sai Kumar) 2, Aarya (R. Ajinkya) 3 and Sye Ra (Afroz Khan) 4. Hd, 1-1/2 and Nk. 1m 6. 30s. ₹24 (w), 14, 140 and 22 (p). SHP: 257, THP: 58, SHW: 17 and 97, FP: 1,410, Q: 988, Tanala: 13,316. Favourite: Laurus.

Owners: Mr. Ashok Kumar Gupta & Mr. Rafaat Hussain. Trainer: R.H. Sequeira.

6. B. VIJAY REDDY MEMORIAL CUP (DIV. I) (1,200m), 5-y-o & upward, rated 40 to 65 (Cat. II): TRUMP STAR (A.A. Vikrant) 1, Mark My Day (Nakhat Singh) 2, Four One Four (Santosh Raj) 3 and DRD (Mukesh Kumar) 4. 2, 3/4 and 1/2. 1m 11. 42s. ₹64 (w), 20, 16 and 17 (p). SHP: 44, THP: 59, SHW: 30 and 20, FP: 379, Q: 181, Tanala: 1,523. Favourite: Different.

Owners: Mr. G. Raghunandan Chary, Mr. P. Ranga Raju, Mr. Prabhakar Chowdary Tripuraneni & Mr. Eswarchandra Rajagopal Tripuraneni. Trainer: D. Netto.

7. BUSINESS TYCOON PLATE (2,000m), rated up to 25 (Cat. III): NEW HUSTLE (B. Nikhil) 1, Arrowtown (Deepak Singh) 2, Wot’s Up Jay (Koushik) 3 and Neffereti (Mukesh Kumar) 4. 1/2, Nk and 1-1/4. 2m 7. 86s. ₹56 (w), 18, 20 and 14 (p). SHP: 67, THP: 48, SHW: 33 and 18, FP: 823, Q: 589, Tanala: 3,386. Favourite: Neffereti.

Owner: Mr. L. Arun Kumar. Trainer: N. Ravinder Singh.

Jackpot 70%: ₹42,270 (5 tkts.), 30%: 452 (200 tkts.).

Treble (i): 268 (100 tkts.), (ii): 4,039 (10 tkts.).

Mini Jackpot (i): 2,785 (10 tkts.), (ii): 10,101 (4 tkts.).