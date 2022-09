TN senior men’s hockey squad for National Games

CHENNAI: Hockey Unit of Tamil Nadu, on Thursday, announced the State senior men's hockey squad for the National Games in Gujarat. Hockey will be held from October 2 to 11 at the RMC ground in Rajkot.

The squad:

H. Shyam Kumar (Capt., Chennai); M. Arun Prasadh (Tirunelveli); V. Dhinakaran (Ariyalur); J. Joshua Benedict Wesley (Tirunelveli); M. Dhanush (Chennai); V. Vinodhan (Pondicherry); V. Akshay Kumar (Chennai); S. Mareeswaran (Kovilpatti); B. Jeeva Kumar (The Nilgiris); S. Karthi (Ariyalur); P. Shanmugam (Thanjavur); A. Sundarapandi (Ariyalur); J. Sathish (Chennai); J. Kavin Kishore (Kovilpatti); M. Pruthvi (Chennai); R. Sahil (Chennai); V. Vinod Rayer (Chennai); C. Dinesh Kumar (Madurai).

T. Charles Dixon (head coach, Kanyakumari); D. Muthukumaran (asst. coach, Chennai); D. Clement Lurduraj (team manager, Vellore); B. Raghul (physio, Chennai); P. Nagaraj (team doctor, Chennai).