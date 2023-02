Thanks should deliver in the Elite Zone Plate

February 07, 2023 12:30 am | Updated February 06, 2023 07:02 pm IST - Hyderabad:

Trainer L.V.R. Deshmukh’s mare Thanks should score over her rivals in the Elite Zone Plate, the main event of Tuesday’s (Feb. 7) races.

1. MADANNA PLATE (Div. II) (1,200m), 4-y-o and upward, rated upto 25 (Cat. III), 12.50 p.m.: 1. Gusty Note (9) S. Saqlain 60, 2. Sea Of Class (3) D.S. Deora 60, 3. That’s My Way (2) P. Ajeeth Kumar 60, 4. N R I Majestic (1) Surya Prakash 59, 5. Nishaan (5) Mohit Singh 59, 6. Aiza (4) Aneel 58.5, 7. Raniji (7) Rafique Sk. 54.5, 8. Red River (6) Md. Ekram Alam 54 and 9. Space Time (8) Kuldeep S 54.

1. GUSTY NOTE, 2. SEA OF CLASS, 3. THAT’S MY WAY

2. PERCEIVED VALUE PLATE (1,100m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II), 1.20: 1. Brilliant Star (6) Suraj Narredu 56, 2. Colt Pistol (3) G. Naresh 56, 3. Rival (5) Koushik 56, 4. Thunder Knight (8) Aneel 56, 5. Bold Beauty (7) Santosh Raj 54.5, 6. Silver Salver (4) D.S. Deora 54.5, 7. Warwick (1) Akshay Kumar 54.5 and 8. Windsor (2) Mukesh Kumar 54.5.

1. WARWICK, 2. BOLD BEAUTY, 3. BRILLIANT STAR

3. MALVADO PLATE (Div. I) (1,200m), 5-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 1.50: 1. Aerial Combat (5) Gaurav Singh 60, 2. Pinatubo (7) Mukesh Kumar 60, 3. Linewiler (10) Kiran Naidu 58, 4. Explosive (6) Aneel 56.5, 5. Blazing Jupiter (8) P. Ajeeth Kumar 55, 6. Inside Story (9) Nakhat Singh 54, 7. Spectacular Cruise (2) S. Saqlain 54, 8. Good Tidings (3) Mohit Singh 53.5, 9. Pedro Planet (1) Afroz Khan 53.5 and 10. Exponent (4) Surya Prakash 50.5.

1. PINATUBO, 2. GOOD TIDINGS, 3. EXPLOSIVE

4. MADANNA PLATE (Div. I) (1,200m), 4-y-o and upward, rated upto 25 (Cat. III), 2.20: 1. Ayur Tej (7) Akshay Kumar 60, 2. Riffa (4) Shivansh 60, 3. Star Cruise (9) P. Ajeeth Kumar 60, 4. Samrat (1) Mohit Singh 59.5, 5. First Class (5) D.S. Deora 59, 6. Silver Lining (8) Md. Ekram Alam 58.5, 7. Good Day (2) Surya Prakash 57, 8. Ella Eldingar (3) G. Naresh 54 and 9. Ar Superior (6) Santosh Raj 52.

1. AYUR TEJ, 2. SILVER LINING, 3. STAR CRUISE

5. FOREST TREASURE PLATE (Div. II) (1,200m), 5-y-o and upward, rated 40 to 65, 2.55: 1. City Of Bliss (7) P. Ajeeth Kumar 60, 2. Morior Invictus (9) Aneel 59, 3. Top In Class (12) Mukesh Kumar 57.5, 4. Above The Law (10) Mohit Singh 56.5, 5. All Time Legend (5) S. Saqlain 55.5, 6. Laurus (1) Akshay Kumar 55.5, 7. Hard To Toss (2) G. Naresh 54, 8. Sun Dancer (13) Rafique Sk. 54, 9. Garnet (11) D.S. Deora 53.5, 10. Doe A Deer (6) Afroz Khan 52.5, 11. Indian Temple (8) Surya Prakash 52.5, 12. Ice Berry (4) Nakhat Singh 52 and13. Angel Tesoro (3) Gaurav Singh 51.5.

1. CITY OF BLISS, 2. LAURUS, 3. ALL TIME LEGEND

6. MALVADO PLATE (Div. II) (1,200m), 5-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 3.30: 1. D Yes Boss (8) P. Ajeeth Kumar 60, 2. Sally (9) S. Saqlain 60, 3. Golden Forza (7) D.S. Deora 57, 4. Plethora (4) Nakhat Singh 56, 5. Quality Warrior (3) Aneel 56, 6. Blast In Class (1) Suraj Narredu 54, 7. Hot Seat (6) Akshay Kumar 54, 8. Fatuma (5) Kuldeep S 53, 9. The Hambone (10) G. Naresh 53 and 10. Challenger (2) Surya Prakash 50.5.

1. D YES BOSS, 2. BLAST IN CLASS, 3. HOT SEAT

7. ELITE ZONE PLATE (1,400m), rated 60 to 85 (Cat. II), 4.05: 1. Premier Action (3) Mukesh Kumar 62, 2. Mark My Day (6) Md. Ekram Alam 57.5, 3. Shazam (4) D.S. Deora 56.5, 4. Stunning Force (5) Mohit Singh 53.5, 5. Trump Star (7) S. Saqlain 53.5, 6. Lifes Song (—), 7. N R I Sport (8) Santosh Raj 53, 8. Thanks (2) Kuldeep S 52 and 9. N R I Sun (1) G. Naresh 50.

1. THANKS, 2. SHAZAM, 3. PREMIER ACTION

8. FOREST TREASURE PLATE (Div. I) (1,200m), 5-y-o and upward, rated 40 to 65, 4.40: 1. Red Snaper (12) Afroz Khan 60, 2. Briar Ridge (3) Santosh Raj 59, 3. Beauty On Parade (1) D.S. Deora 57, 4. City Of Blessing (13) P. Ajeeth Kumar 57, 5. Exotic Dancer (8) G. Naresh 54.5, 6. Malaala (4) Kiran Naidu 54.5, 7. Silk (7) Aneel 54, 8. Rhythm Selection (11) Koushik 53, 9. Star Racer (5) Surya Prakash 53, 10. Costello (10) Mohit Singh 52, 11. Ambitious Star (9) Gaurav Singh 51.5, 12. Top Diamond (6) Rafique Sk. 51 and 13. Ok Boss (2) Uday Kiran P 50.5.

1. BEAUTY ON PARADE, 2. BRIAR RIDGE, 3. MALAALA

9. SWAMY RAMANANDA TIRTHA PLATE (1,400m) Maiden, 4-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 5.15: 1. Clefairy (11) Santosh Raj 60, 2. Coming Home (1) D.S. Deora 57, 3. Power Ranger (3) Aneel 57, 4. Bien Pensant (5) Neeraj 56.5, 5. Classical Music (12) Gaurav Singh 56.5, 6. Fresh Hope (7) Rafique Sk. 55.5, 7. London Bell (4) Nakhat Singh 55.5, 8. Sorry Darlingg (9) Afroz Khan 55.5, 9. Saint Emilion (10) Kiran Naidu 55, 10. Life Is Good (8) Mohit Singh 54.5, 11. My Way Or Highway (14) Koushik 54.5, 12. Survivor (13) Surya Prakash 54.5, 13. Black Opal (6) S. Saqlain 53.5 and 14. Ilango (2) G. Naresh 53.

1. BIEN PENSANT, 2. CLASSICAL MUSIC, 3. CLEFAIRY

Day’s best: AYUR TEJ.

Jackpot: (i) 1, 2, 3, 4 & 5. (ii) 5, 6, 7, 8 & 9.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5. (ii) 6, 7, 8 & 9.

Treble: (i) 1, 2 & 3. (ii) 4, 5 & 6. (iii) 7, 8 & 9.

Tanala: All races.