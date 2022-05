Yuki Bhambri, Ramkumar Ramanathan in quarterfinals

Sports Bureau

Yuki Bhambri and Ramkumar Ramanathan defeated Gregoire Barrere and Constant Lestienne 6-1, 7-6(3) to reach the doubles quarterfinals of the € 90,280 Challenger tennis tournament in Aix-en-Provence (France).

The results:

€90,280 Challenger, Aix-en-Provence, France: Doubles (pre-quarterfinals): Yuki Bhambri & Ramkumar Ramanathan bt Gregoire Barrere & Constant Lestienne (Fra) 6-1, 7-6(3); Rafael Matos (Bra) & David Vega Hernandez (Esp) bt Artemm Sitak (Nzl) & Divij Sharan 6-3, 6-3.

€45,730 Challenger, Prague: Doubles (pre-quarterfinals): Marius Copil (Rou) & Max Purcell (Auss) bt Grigoriy Lomakin (Kaz) & Vishnu Vardhan 6-4, 6-3; Nicholas Monroe (USA) & Fernando Romboli (Bra) bt Sriram Balaji & Jeevan Nedunchezhiyan 7-6(5), 6-2.

$25,000 ITF women, Daytona Beach: Doubles (pre-quarterfinals): Reese Brantmeier & Elvina Kalieva (USA) bt Maria Kononova (Rus) & Sharmada Balu 6-2, 6-4; Elizabeth Hallbauer (USA) & Riya Bhatia bt Anastasia Sysoeva (Rus) & Sravya Shivani 4-6, 6-0, [10-4].

$25,000 ITF women, Tossa de Mar, Spain (first round): Pembra Ozgen (Tur) bt Sowjanya Bavisetti 6-0, 6-2.

$25,000 ITF women, Monastir: Doubles (pre-quarterfinals): Wang Meiling & Yao Xinxin (Chn) bt Smriti Bhasin & Sahaja Yamalapalli 7-5, 6-4.

$15,000 ITF women, Cairo (first round): Anastasia Zolotareva bt Shreya Tatavarthy 6-4, 6-2.