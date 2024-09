Yuki Bhambri and Albano Olivetti in Chengdu ATP quarterfinals

Yuki Bhambri and Albano Olivetti of France beat Toshihide Matsui of Japan and Adam Walton of Australia 6-3, 6-3 in the doubles pre-quarterfinals of the $1,269,245 ATP tennis tournament in Chengdu, China, on Wednesday.

Other results: $1,081,395 ATP, Hangzhou: Doubles: Pre-quarterfinals: Rinky Hijikata (Aus) & Mackenzie McDonald (USA) bt Rithvik Bollipalli & Arjun Kadhe 6-3, 7-5.

$60,000 ITF women, Perth: First round: Shrivalli Bhamidipaty bt Alexandra Bozovic (Aus) 6-3, 6-0.

Doubles: Pre-quarterfinals: Naiktha Bains (GBR) & Ankita Raina bt Isabelle Criddle & Karin Hiramatsu (Aus) 6-1, 6-0.

$25,000 ITF women, Kyoto: First round: Honoka Kobayashi (Jpn) bt Ashmitha Easwaramurthi 6-0, 2-0 (retired).

$15,000 ITF, Monastir: Women: First round: Milana Maslenkova (Uzb) bt Jennifer Luikham 4-6, 7-6(5), 6-3.

Men: First round: Karan Singh bt William Hsieh (USA) 6-2, 6-1.

$25,000 ITF men, Darwin: First round: Preston Brown (USA) bt Suraj Prabodh 6-1, 6-2.

$25,000 ITF men, Guiyang, China: Doubles: Pre-quarters: Rishab Agarwal & Kim Min Seong (Kor) bt Cao Yitao & Pan Weiwen (Chn) 6-4, 6-2.

$15,000 ITF men, Bali: Pre-quarterfinals: Andre Ilagan (USA) bt Sidharth Rawat 6-3, 6-0; Yuvan Nandal bt Nathan Barki (Ina) 6-4, 6-3.

Doubles: Pre-quarterfinals: Claudio Lumanau & Renaldi Salim (Ina) bt Aldhito Kurniawan (Ina) & Abhinav Sanjeev Shanmugam 6-4, 6-3.

$15,000 ITF men, Tehran: First round: S.D. Prajwal Dev bt Kiarash Hanifi (IRI) 6-3, 6-7(4), 6-3; Parth Aggarwal bt Samyar Elyasi (IRI) 7-6(6), 6-3; Raghav Jaisinghani bt Aliaksandr Shymanovich 6-4, 6-4; Denis Kiok bt Maan Kesharwani 7-6(4), 6-2; Dev Javia bt Dmitry Dolzhenkov 6-0, 6-0; Lorenzo Bocchi (Ita) bt Jagmeet Singh 6-2, 6-2.

