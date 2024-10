Amelia Honer of USA defeated Sahaja Yamalapalli 6-7(4), 6-2, 6-2 in the quarterfinals of the $25,000 ITF women’s tennis tournament in Bakersfield, USA.

The results: €148,625 Challenger, Valencia: Doubles: Semifinals: Karol Drzewiecki & Piotr Matuszewski (Pol) bt Jeevan Nedunchezhiyan & Vijay Sundar Prashanth 6-4, 6-2; Quarterfinals: Jeevan & Vijay bt Alexandru Jecan & Ivan Liutarevich (Rou) 6-0, 6-2.

€120,950 Challenger, Roanne (France): Doubles: Semifinals: Jakub Paul (Sui) & Matej Vocel (Cze) bt Sriram Balaji & Aleksandr Nedovyesov (Kaz) 6-2, 6-4.

$25,000 ITF men, Kampala: Quarterfinals: Corentin Denolly (Fra) bt Dev Javia 6-4, 6-4; Doubles: Final: Guy Iradukunda (Bdi) & Aziz Ouakaa (Tun) bt Noah Schachter (USA) & Niitn Kumar Sinha 3-6, 6-4, [10-7]; Semifinals: Noah & Nitin bt Juan Bianchi & Brnadon Perez (Ven) 6-7(4), 6-3, [10-7].

$15,000 ITF men, Sharm El Sheikh: Doubles: Semifinals: Egor Agafonov & Ilia Simakin bt Yurii Dzhavakian (Ukr) & Sidharth Rawat 7-6(6), 6-3.

$25,000 ITF women, Bakersfield (USA): Quarterfinals: Amelia Honer (USA) bt Sahaja Yamalapalli 6-7(4), 6-2, 6-2; Pre-quarterfinals: Sahaja bt Makenna Jones (USA) 7-6(8), 3-6, 6-2; Solymar Colling (USA) bt Rutuja 6-3, 2-6, 6-4.

Doubles: Semifinals: Eryn Cayetano & India Houghton (USA) bt Rutuja Bhosale & Ema Burgic (USA) 6-3, 6-1; Quarterfinals: Rutuja & Ema bt Michaela Bayerlova (Cze) & Jessica Gomez (Mex) 6-3, 6-3.