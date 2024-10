Sumit Nagal lost 6-3, 6-3 to Yibing Wu of China in the first round of the $10,298,535 ATP Masters tennis tournament in Shanghai on Wednesday. He collected 10 ATP points and $23,250.

The results: $10,298,535 ATP, Shanghai: First round: Yibing Wu (Chn) bt Sumit Nagal 6-3, 6-3.

€120,950 Challenger, Villena, Spain: Doubles, pre-quarterfinals: Anirudh Chandrasekar & Niki Poonacha bt David Pichler (Aut) & David Hernandez (Esp) 6-2, 6-2; Jeevan Nedunchezhiyan & Vijay Sundar Prashanth bt Robin Bertrand & Benoit Paire (Fra) 7-6(5), 6-3.

$25,000 ITF men, Kigali, Rwanda: First round: Bharath Kumaran bt Mattias Southcombe (GBR) 6-1, 6-3; Max Houkes (Ned) bt Yuvan Nandal 6-2, 6-3; Sai Karteek Reddy bt Adil Kalyanpur 6-1, 1-0 (retired); Paul Gazeu (Fra) bt Rishi Reddy 6-3, 7-5; Manuel Plunger (Ita) bt Karan Singh 6-4, 7-6(1).

$25,000 ITF women, Redding, USA: Doubles, pre-quarterfinals: Ayana Akli & Eryn Cayetano (USA) w/o Rutuja Bhosale & Ema Burgic (USA); Alicia Linana (Esp) & melany Krywoj (Arg) bt Britney Chiu (USA) & Pratyusha Rachapudi 6-3, 6-2.

$15,000 ITF women, Monastir, Tunisia: First round: Vicky Van de Peer (Bel) bt Aaddi Gupta 6-4, 6-3.