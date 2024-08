Ankita Raina eased past Lucia Llinares Domingo 6-2, 6-2 in the first round of the $25,000 ITF women’s tennis tournament on Wednesday. Ankita, the top seed in doubles with Vasanti Shinde, had a bye in the first round.

The results: $15,000 ITF men, Arad, Romania: Doubles (pre-quarterfinals): Felix Balshaw (Fra) & Manas Dhamne bt Mircea Mortasifu (Rou) & Fredrik Solheim (Nor) 6-1, 6-4.

$15,000 ITF men, Nakhon Si Thammarat, Thailand: First round: S. Mukund bt Park Seungmin (Kor) 6-3, 6-1; Vishnu Vardhan bt Jayden Court (Aus) 7-6(5), 6-3.

$25,000 ITF women, Vigo, Spain: First round: Ankita Raina bt Lucia Domingo (Esp) 6-2, 6-2. Doubles (pre-quarterfinals): Claudia Perez (Esp) & Shuqian Xu (Chn) bt Madhurima Sawant & Saumya Vig 7-6(8), 6-0; Sakura Hosogi & Misaki Matsuda (Jpn) bt Madison Frahn (Aus) Aaddi Gupta 6-3, 6-2.

$25,000 ITF women, Kunshan, China: First round: Hong Yi Cody Wong (Hkg) bt Riya Bhatia 6-3, 6-3.

$15,000 ITF women, Nakhon Si Thammarat, Thailand: First round: Monique Barry bt Humera Baharmus 4-6, 7-5, 6-3; Alisa Kummel bt Sonal Patil 3-6, 7-6(4), 6-3. Doubles (pre-quarterfinals): Patcharin Cheapchandej & Bunyawi Thamchaiwat (Tha) bt Vaishnavi Adkar & Yui Chikaraishi (Jpn) 6-3, 6-1.