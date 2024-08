Fifth seed Ankita Raina fought her way past Maria Vaquero of Spain 6-1, 3-6, 6-2 in the pre-quarterfinals of the $40,000 ITF women’s tennis tournament at Ourense (Spain) on Thursday. In the last-eight, Ankita will challenge top seed Valentina Ryser of Switzerland.

The results: $164,000 Challenger, Santo Domingo, Dominican Republic: Doubles, pre-quarterfinals: Sriram Balaji & Fernando Romboli (Bra) w/o Dmitry Popko (Kaz) & Camilo Carabelli (Arg).

$133,250 Challenger, Cary, USA: Doubles, pre-quarterfinals: Federico Gomez (Arg) & Petros Tsitsipas (Gre) bt Anirudh Chandrasekar & Niki Poonacha 4-6, 7-6(9), [10-8]; Jeevan Nedunchezhiyan & Vijay Sundar Prashanth bt Benjamin Bonzi & Harold Mayot (Fra) 6-4, 6-2.

€74,825 Challenger, Grodzisk Mazowiecki, Poland: Doubles, pre-quarterfinals: Michael Geerts (Bel) & Szymon Walkow (Pol) bt Luca Sanchez (Fra) & Divij Sharan 7-5, 6-2.

$25,000 ITF men, Muttenz, Switzerland: Doubles, pre-quarterfinals: Sddhant Bantha & Eric Vanshelboim (Ukr) bt Nicolas Kuepfer (Sui) & Patrick Zahraj (Ger) 7-6(5), 6-2; Alexander Merino (Per) & Christoph Negritu (Ger) bt Axel Cabrera (Mex) & Chinmaya Dev Chauhan 6-2, 6-0.

$15,000 ITF men, Bielsko Biala, Poland: Doubles, quarterfinals: Aryan Lakshmanan & Przemyslaw Michocki (Pol) bt Jakub Jedrzejczak & Pawel Juszczak (Pol) 6-3, 6-4.

$40,000 ITF women, Ourense, Spain: Pre-quarterfinals: Ankita Raina bt Maria Vaquero (Esp) 6-1, 3-6, 6-2.

$15,000 ITF women, Xiamen, China: Doubles, quarterfinals: Riya Bhatia & Michika Ozeki (Jpn) bt Ren Ke & Zou Ruirui (Chn) 2-6, 6-2, [10-8].