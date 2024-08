Yuvan Nandal defeated Mehluli Sibanda of Zimbabwe 5-7, 6-0, 6-4 in the first round of the $25,000 ITF men’s tennis tournament on Tuesday.

ADVERTISEMENT

The results: $25,000 ITF men, Brazzaville, Congo: First round: Yuvan Nandal bt Mehluli Sibanda (Zim) 5-7, 6-0, 6-4; Aditya Balsekar bt Isaac Bokungu (Cod) 6-1, 6-3.

Doubles, pre-quarterfinals: Anurag Agarwal & Kacper Szymkowiak (Pol) bt Parth Aggarwal & Abraham Asaba (Gha) 7-5, 6-4; Rishab Agarwal & Eric Vanshelboim (Ukr) bt Prakaash Sarran & Drona Walia 6-1, 6-3; Raghav Jaisinghani & Stefan Vujic (Aus) bt Guelord Kayombo (Cod) & Etienne Teboh (Cmr) 6-3, 7-5; Bor Artnak (Slo) & Mathys Erhard (Fra) bt Isaac Nortey (Gha) & Karan Singh 6-2, 6-4; S.D. Prajwal Dev & Adil Kalyanpur bt Michael Ibakakomboyo-Ayessa & Cheik Ekoume (Cgo) 6-0, 6-3.

ADVERTISEMENT

$25,000 ITF men, Taipei: Doubles, pre-quarterfinals: Sai Karteek Reddy & Wishaya Trongcharoenchaikul (Tha) bt Yuichiro Inui & Kazuki Nishiwaki (Jpn) 6-2, 6-4.

$15,000 ITF men, Monastir, Tunisia: Doubles, pre-quarterfinals: Chirag Duhan & Shinji Hazawa (Jpn) bt Rayen Hermassi & Alaa Trifi (Tun) 7-5, 6-4.

$15,000 ITF women, Tbilisi, Georgia: First round: Smriti Bhasin bt Defne Cirpanli (Tur) 0-6, 6-0, 6-2; Laima Vladson (Ltu) bt Saumya Vig 6-2, 6-2.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.