The results: $82,000 Challenger, Lexington: Doubles, pre-quarterfinals: Hans Verdugo (Mex) & Niki Poonacha bt Govind Nanda & Cooper Williams (USA) 6-3, 6-4.

$25,000 ITF men, Taipei: First round: S. Mukund bt Chung Yun Seong (Kor) 6-1, 2-1 (retired). Doubles, pre-quarterfinals: Sai Karteek Reddy & Wishaya Trongcharoenchaikul (Tha) bt Takuya Kumasaka & Taiyo Yamanaka (Jpn) 6-1, 6-3.

$25,000 ITF men, Brazzaville, Congo: First round: Dev Javia bt Anurag Agarwal 6-1, 6-0; Aayush Bhat ((USA) bt Rishi Reddy 4-6, 7-5, 7-6(8); Eric Vanshelboim (Ukr) bt Aditya Balsekar 6-2, 6-0; Yuvan Nandal bt Harry Thursfield (GBR) 7-5, 7-5.

$15,000 ITF men, Monastir: First round: Theo Herrmann (Fra) bt Chirag Duhan 6-4, 6-4.

$75,000 ITF women, Lexington: First round: Iryna Shymanovich bt Sahaja Yamalapalli 7-5, 6-4; Doubles, pre-quarterfinals: Shrivalli Bhamidipaty & Mananchaya Sawangaew (Tha) bt Destanee Aiava (Aus) & Dalayna Hewitt (USA) 6-3, 6-4.

$25,000 ITF women, Roehampton, Britain: First round: Eri Shimizu (Jpn) bt Ankita Raina 6-4, 5-7, 6-3.

$25,000 ITF women, Mohammedia, Morocco: Doubles, pre-quarterfinals: Vaishnavi Adkar & Rinko Matsuda (Jpn) bt Chelsea Fontenel (Sui) & Sandra Samir 5-2 (retired).

$15,000 ITF women, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan: First round: Vaidehi Chaudhari bt Anastasiya Krymkova (Kaz) 6-0, 6-2.

$15,000 ITF women, Tbilisi, Georgia: Pre-quarterfinals: Haine Ogata (Jpn) bt Saumya Vig 6-1, 6-3; Doubles, pre-quarterfinals: Selina Atay (Tur) & Haine Ogata (Jpn) bt Shria Atturu (USA) & Smriti Bhasin 6-3, 6-3.