Yuki Bhambri and Albano Olivetti defeated fourth seeds Sadio Doumbia and Fabien Reboul 2-6, 6-1, [10-5] in the doubles pre-quarterfinals of the €651,865 ATP tennis tournament in Lyon on Tuesday.

The results: €651,865 ATP, Geneva: First round: Sebastian Baez (Arg) bt Sumit Nagal 7-6(7), 6-3; Doubles, pre-quarterfinals: Yuki Bhambri & Albano Olivetti (Fra) bt Sadio Doumbia & Fabien Reboul (Fra) 2-6, 6-1, [10-5].

$41,000 Challenger, Kachreti, Georgia: First round: Ramkumar Ramanathan bt YshaI Oliel (Isr) 6-3, 7-5.

$25,000 ITF men, Addis Ababa, Ethiopia: Doubles, pre-quarterfinals: S.D. Prajwal Dev & Adil Kalyanpur bt Edison Ambarzumjan & Maik Steiner (Ger) 6-1, 6-3; Raghav Jaisinghani & Sina Moghimi (Iri) bt Madhwin Kamath & Aditya Balsekar 4-6, 6-1, [10-8]; Chirag Duhan & Ishaque Eqbal bt Toby Martin & Mattias Southcombe (GBR) 6-3, 7-6(2); Kabir Hans & Karan Singh bt Guelfo Baldovinetti & Federico Valle (Ita) 6-3, 4-6, [10-7].

$40,000 ITF women, Goyang, Korea: Doubles, pre-quarterfinals: Vaidehi Chaudhari & Yukina Saigo (Jpn) bt I-Hsuan Cho & Yi Tsen Cho (Tpe) 1-6, 7-6(6), [10-8].

$25,000 ITF women, Santo Domingo, Dominican Republic: First round: Riya Bhatia bt Feidi Abreu (Dom) 6-0, 6-0.

$15,000 ITF women, Fukui, Japan: Doubles, pre-quarterfinals: Yui Chikaraishi & Himari Sato (Jpn) bt Smriti Bhasin & Ye Shiyu (Chn) 6-0, 6-4.

$15,000 ITF women, Monastir, Tunisia: First round: Zeel Desai bt Camilla Zanolini (Ita) 4-6, 7-5, 6-4.

