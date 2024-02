February 29, 2024 08:38 pm | Updated 08:50 pm IST - DUBAI

Yuki Bhambri and Robin Haase defeated third seeds Jamie Murray and Michael Venus 6-4, 7-6(1) in the doubles quarterfinals of the $3,113,270 ATP tennis tournament in Dubai on Thursday.

However, top seeds Rohan Bopanna and Matthew Ebden lost 8-10 in the super tie-break to Ariel Behar and Adam Pavlasek in the quarterfinals.

The results:

$3,113,270 ATP, Dubai: Doubles, quarterfinals: Ariel Behar (Uru) & Adam Pavlasek (Cze) bt Rohan Bopanna & Matthew Ebden (Aus) 3-6, 6-3, [10-8]; Yuki Bhambri & Robin Haase (Ned) bt Jamie Murray (GBR) & Michael Venus (Nzl) 6-4, 7-6(1).

$15,000 ITF men, Kish Island, Iran: First round: Savely Ivanov bt Ishaque Eqbal 6-4, 6-0; Samuil Konov (Bul) bt Adil Kalyanpur 6-4, 2-6, 7-5; Doubles, quarterfinals: Ishaque Eqbal & Adil Kalyanpur bt Amir Badi & Sina Moghimi (Iri) 6-1, 6-2; Rishi Reddy & Gheorghe Schinteie (Rou) bt Ivan Kazakov & Maxim Zhukov 6-7(2), 6-4, [10-7].

$15,000 ITF, Nakhon Si Thammarat, Thailand: Men, first round: Credit Chaiyanin (Tha) bt Yuvan Nandal 6-4, 6-1.

Women, pre-quarterfinals: Watsachol Sawatdee (Tha) bt Jennifer Luikham 6-2, 1-6, 7-6(4); First round: Kim Yujin (Kor) bt Bela Tamhankar 6-3, 6-1; Jennifer bt Zhu Chenting (Chn) 6-2, 2-6, 6-2; Carolann Delaunay (Ncl) bt Pooja Ingale 2-6, 6-3, 6-4; Doubles, pre-quarterfinals: Liu Yanni & Zhang JIale (Chn) bt Jennifer Luikham & Zheng Yizhen (Chn) 7-5, 6-1.

$15,000 ITF men, Monastir: First round: Lorenzo Carboni (Ita) bt Chirag Duhan 6-4, 7-5; Doubles, pre-quarterfinals: Simon Beaupain & Romain Faucon (Bel) bt Chirag Duhan & Jesse Flores (Crc) 6-3, 4-6, [10-5].

$15,000 ITF men, Villena, Spain: Doubles, pre-quarterfinals: Marco Berti & Federico Ianneaccone (Ita) bt Raghav Harsh & Vardhan Karkal 6-1, 6-0.

$15,000 ITF women, Sharm El Sheikh, Egypt: First round: Irina Balus (Svk) bt Maaya Rajeshwaran 6-0, 6-3; Evgeniya Burdina bt Prathyusha Rachapudi 6-3, 6-3; Doubles, pre-quarterfinals: Merna Refaat & Sandra Samir (Egy) bt Flavie Brugnone (Fra) & Tanisha Kashyap 6-3, 3-6, [10-1].