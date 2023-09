September 05, 2023 06:21 pm | Updated 06:26 pm IST - JHAJJAR

Rachita Talwar overcame an indifferent start to defeat qualifier Pragati Solankar 0-6, 6-4, 6-2 in the pre-quarterfinals of the Rs. 100,000 AITA women’s tennis tournament at the Joygaon Academy on Tuesday.

The results: Pre-quarterfinals:Singles:

Sahira Singh bt Sreenidhi Amireddy 6-2, 6-4; Shefali Arora bt Shruti Gupta 6-4, 6-0; Lakshmi Prabha bt Sowkhya Gaddam 6-0, 6-0; Vanshika Choudhary bt Ishwari Matere 6-1, 6-4; Rachita Talwar bt Pragati Solankar 0-6, 6-4, 6-2; Kavya Khirwar bt Nemha Kispotta 6-3, 6-1; Sejal Bhutada bt Mirudhula Palanivel 7-6(3), 6-4; Kashish Bhatia bt Diya Malik 6-3, 6-1.

Doubles: Likhitha Landa & Eva Sah bt Isha Tomar & Sayaad Ahmad 6-2, 6-4; Tanushri Pandey & Kavya Kkhirwar bt Diiya Tyagi & Snigdha Patibandla 6-2, 6-1; Divya Bhardwaj & Sahira Singh bt Sanika Kambli & Pragati Solankar 6-2, 6-4; Omna Yadav & Sreenidhi Amireddy bt Sylvie Pal & Mubashira Shaik 7-5, 7-5; Prathiba Narayan & Arthi Muniyan bt Mushrath Shaik & Siri Patil 6-2, 4-6, [10-6]; Gauri Mangaonkar & Diya Malik bt Breshna Khan & V. Vitula 6-4, 6-2.