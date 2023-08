August 30, 2023 06:49 pm | Updated 06:53 pm IST - JHAJJAR

Seventh seed Sejal Bhutada knocked out top seed Sahira Singh 6-3, 7-6(2) in the quarterfinals of the Rs. 100,000 AITA women’s tennis tournament at the Joygaon Academy on Wednesday.

In the semifinals, Sejal will face Samaira Malik. The other semifinal will be between Prathiba Narayan and second seed Kashish Bhatia.

The results (quarterfinals):

Singles: Sejal Bhutada bt Sahira Singh 6-3, 7-6(2); Samaira Malik bt Lavanya Sreekrishnan 6-2, 6-0; Prathiba Narayan bt Rachita Talwar 6-2, 6-4; Kashish Bhatia bt Mirudhula Palanivel 6-4, 6-2.

Doubles: Divya Bhardwaj & Shefali Arora bt Charanya Sreekrishnan & Lavanya Sreekrishnan 6-3, 6-2; Shireen Ahamed & Mirudhula Palanivel bt Bhumika Dahiya & Sylvie Pal 6-2, 6-3; Kavya Khirwar & Tanushri Pandey bt Pavithra Reddy & Omna Yadav 6-2, 6-2; Kashish Bhatia & Sahira Singh bt Pragati Solankar & Jostna Madane 6-1, 6-1.