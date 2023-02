Sriram Balaji and Jeevan Nedunchezhiyan lose semifinals 

February 25, 2023 08:42 pm | Updated 08:42 pm IST

Sriram Balaji and Jeevan Nedunchezhiyan were beaten by the top seeds Santiago Gonzalez and Edouard Roger-Vasselin 4-6, 7-5, [10-7] in the doubles semifinals of the €784,830 ATP tennis tournament in Marseille, France, on Saturday.

The Indian pair collected 90 ATP points and €11,730.

$40,000 ITF women, Macon, France: Final: Magali Kempen (Bel) & Xenia Knoll (Sui) bt Darya Astakhova & Prarthana Thombare 6-3, 6-4; Semifinals: Darya & Prarthana bt Emily Appleton (GBR) & Jessy Rompies (Ina) 6-3, 3-6, [12-10]; Quarterfinals: Darya & Prarthana bt Jenny Duerst (Sui) & Yuki Naito (Jpn) 7-5, 6-4.

$15,000 ITF women, Monastir, Tunisia: Second round: Naho Sato (Jpn) bt Tanisha Kashyap 6-2, 6-1. Doubles: Quarterfinals: Fernanda Labrana (Chi) & Elena Milovanovic (Srb) bt Nina Vargova (Svk) & Tanisha Kashyap 6-7(2), 6-2, [11-9].