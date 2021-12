Sodhi knocks out third seed

PUNE

06 December 2021 22:17 IST

Saheb Sodhi knocked out third seed Tanapatt Nirundorn of Thailand 6-2, 2-6, 7-5 in the boys first round of the Aryan Pumps ITF Asian junior tennis tournament here on Monday.

Tricky climax

Tanapatt had won the tournament at the same venue last week, but Sodhi was able to pull through in a tricky climax.

In the pre-quarterfinals, Sodhi will play compatriot Anargha Ganguly.

The results (first round):

Boys: Rushil Khosla bt Skandha Rao 6-2, 6-1; Aryan Lakshmanan bt Aryan Sutar 6-2, 6-2; Chirag Duhan bt Artur Khairutdinov (Kaz) 7-6(6), 6-1; Aditya Nandal bt Parv Nage 6-3, 6-4; Max Batyutenko (Kaz) bt Rethin Pranav 6-3, 6-4;

Denim Yadav bt Daksh Agarwal 7-6(7), 6-1; Daniil Felker (Kaz) bt Muni Ananthmani 6-2, 6-4; Anargha Ganguly bt Jaishnav Shinde 7-6(5), 6-0; Saheb Sodhi bt Tanapat Nirundorn (Tha) 6-2, 2-6, 7-5; Yuvan Nandal bt Maanav Jain 4-6, 7-5, 6-3; Shingo Masuda (Jpn) bt Nikhil Mukherjee 6-0, 6-4; Islam Orynbasar (Kaz) bt Aryan Shah 2-6, 6-3, 6-4.

Girls: Kashish Bote bt Pari Chavan 6-4, 3-6, 6-4; Ruma Gaikaiwari bt Kotisha Modak 6-2 6-2; Hayu Kinoshita (Jpn) bt Riya Uboveja 6-2, 6-2; Shruti Ahlawat bt Nemha Sarah Kispotta 6-1, 6-1; Honoka Umeda (Jpn) bt Anya Jacob 1-6, 6-2, 6-2; Kristi Boro bt Chahana Budhibhatti 6-1, 6-7(5), 6-0.

Zhanel Rustemova (Kaz) bt Tejasvi Dabas 6-4, 3-6, 7-5; Sandugash Kenzhibayeva (Kaz) bt Lakshmi Prabha 1-6, 6-4, 6-1; Sonal Patil bt Lakshmi Gowda 7-5, 6-0; Sara Saito (Jpn) bt Nandini Dixit 6-2, 6-1; Suhitha Maruri bt Priyanshi Panigrahi 6-0, 6-0; Erkezhan Arystanbekova (Kaz) bt Bhumi Shekhar 6-0, 6-0; Yu-Yun Li (Tpe) bt Aarni Reddy Yellu 6-1, 6-1.