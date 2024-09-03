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Shrivalli makes progress in singles and doubles

Updated - September 03, 2024 09:38 pm IST

Published - September 03, 2024 08:12 pm IST - NEW DELHI

Sports Bureau

Shrivalli Bhamidipaty beat wild card Watsachol Sawatdee of Thailand 6-3, 4-6, 6-2 in the first round of the $25,000 ITF women’s tennis tournament in Nakhon Si Thammarat, Thailand, on Tuesday (September 3, 204).

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Shrivalli, seeded No.1 in doubles with Vaidehi Chaudhari, reached the quarterfinals, beating a Japanese team 7-5, 6-3.

In the $100,000 women’s event in Incheon, Korea, Prarthana Thombare in partnership with Arianne Hartono of the Netherlands made the doubles quarterfinals with a 6-3, 6-2 win over a Korean pair.

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The results:

$100,000 ITF women, Incheon, Korea

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Doubles (pre-quarterfinals): Arianne Hartono (Ned) & Prarthana Thombare bt Jeong BoYoung & Wi Hwuiwon (Kor) 6-3, 6-2.

$25,000 ITF women, Punta Cana, Dominican Republic

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Singles (first round): Sahaja Yamalapalli bt Mariana Barraza (Col) 6-1, 6-1.

$25,000 ITF women, Nakhon Si Thammarat, Thailand

Singles (first round): Shrivalli Bhamidipaty bt Watsachol Sawatdee (Tha) 6-3, 4-6, 6-2.

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Doubles (pre-quarterfinals): Shrivalli Bhamidipaty & Vaidehi Chaudhari bt Natsuho Arakawa & Kisa Yoshioka (Jpn) 7-5, 6-3; Lidia Podgorichani & Kamonwan Yodpetch (Tha) bt Humera Baharmus & Paris Corley (USA) 7-5, 6-2.

$15,000 ITF women, Monastir, Tunisia

Doubles (pre-quarterfinals): Tanisha Kashyap & Zou Ruirui (Chn) bt Dilana Rsovac (Aus) & Mirabelle Tahiri (USA) 6-0, 6-0;

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$82,000 Challenger, Istanbul, Turkey

Singles (first round): Duje Ajdukovic (Cro) bt Ramkumar Ramanathan 6-4, 6-3.

$25,000 ITF men, Nakhon Si Thammarat, Thailand

Doubles (pre-quarterfinals): Nick Chappell (USA) & Sai Karteek Reddy bt Tanakorn Srirat & Pannawat Suttisomboon (Tha) 6-3, 7-6(2); Yurii Dzhavakian (Ukr) & Mitsuki Leong (Mas) bt Chinmaya Dev Chauhan & Thando Longwe-Smit (RSA) 6-1, 6-1.

$15,000 ITF men, Tashkent, Uzbekistan

Singles (first round): Vishnu Vardhan bt Fayzullo Mirzaganiyev (Uzb) 6-3, 6-1; Petr Bar Biryukov bt Dev Javia 6-3, 6-4.

Doubles (pre-quarterfinals): Adil Kalyanpur & Vishnu Vardhan bt Parth Aggarwal & Sidharth Rawat 6-2, 6-1.

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