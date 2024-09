Shrivalli and Ankita progress to the quarterfinals in Perth

Shrivalli Bhamidipaty outplayed eighth seed Melisa Ercan of Australia 6-1, 6-1 in the pre-quarterfinals of the $60,000 ITF women’s tennis tournament in Perth, Australia, on Thursday.

The results: €148,625 Challenger, Bad Waltersdorf, Austria: Doubles: Pre-quarterfinals: Guido Andreozzi (Arg) & Sriram Balaji 6-3, 6-4.

€148,625 Challenger, Saint-Tropez, France: Doubles: Pre-quarterfinals: Romain Arneodo (Mon) & Theo Arribage (Fra) bt Anirudh Chandrasekar & Niki Poonacha 7-6(2), 6-3.

$60,000 ITF women, Perth: Pre-quarterfinals: Shrivalli Bhamidipaty bt Melisa Ercan (Aus) 6-1, 6-1; Ankita Raina bt Naiktha Bains (GBR) 6-2, 6-4.

Doubles: Quarterfinals: Shrivalli & Tenika McGiffin (Aus) bt Chelsea Stergiopoulos & Bellle Thompson (Aus) 7-6(0), 3-6, [10-4]; Naiktha & Ankita bt Sayaka Ishii & Aoi Ito (Jpn) 6-1, 7-5.

$15,000 ITF, Monastir: Women: First round: Zou Ruirui (Chn) bt Tanisha Kashyap 6-2, 6-1.

Doubles: Pre-quarterfinals: Luisa Hrda (Ger) & Viola Turini (Ita) bt Aaddi Gupta & Sara Lanca (Por) 6-3, 6-0; Olga Golas & Anna Hertel (Pol) bt Elena Jamshidi (Den) & Jennifer Luikham 7-6(7), 6-4.

Men: Pre-quarterfinals: Karan Singh bt Matlisse Bobichon (Fra) 6-4, 6-2.

$25,000 ITF men, Guiyang, China: Pre-quarterfinals: Kris Van Wyk (RSA) bt Rishab Agarwal 6-4, 3-6, 6-3.

Doubles: Quarterfinals: Tsung-Hao Huang & Bang Shuo Yin (Tpe) bt Rishab Agarwal & Kim Min Seong (Kor) 6-2, 6-3.

$15,000 ITF men, Tehran: Pre-quarterfinals: Ali Yazdani (IRI) bt Raghav Jaisinghani 6-3, 6-2; S.D. Prajwal Dev bt Simone Agostini (Ita) 6-4, 6-1; Dv Javia bt Dmytro Shirokyi (Ukr) 6-0, 6-0; Denis Klok bt Parth Aggarwal 6-3, 6-3.

Doubles: Pre-quarterfinals: Raghav Jaisinghani & Arthav Neema bt Mehran Moghimi & Sina Moghimi (IRI) 6-4, 6-2; Parth Aggarwal & Jagmeet Singh bt Hudson Baxter (Aus) & Patrik Polustil (Cze) 3-6, 6-3, [10-8].

$15,000 ITF men, Bali: Quarterfinals: Yuvan Nandal bt Tomohiro Masabayashi (Jpnn) 2-6, 7-6(6), 6-4.