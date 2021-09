Sania-Shuai duo in semis

Sania Mirza and Shuai Zhang of China beat Anna Danilina and Lidziya Marozava 6-3, 3-6, [10-6] in the doubles quarterfinals of the $565,530 WTA tennis tournament here on Friday.

Other results:

$52,080 Challenger, Columbus, US: (quarterfinals): Mikael Torpegaard (Den) bt Prajnesh Gunneswaran 6-1, 6-4.

€44,820 Challenger, Biel, Switzerland: Quarterfinals: Liam Broady (GBR) bt Ramkumar Ramanathan 7-6(2), 6-2.

$15,000 ITF women, Monastir, Tunisia: Quarterfinals: Clara Vlasselaer (Bel) bt Zeel Desai 7-6(3), 6-4.

$15,000 ITF women, Cairo, Egypt: Doubles (quarterfinals): Jasmijn Gimbrere & Demi Tran (Ned) bt Yasmin Ezzat (Egy) & Ashmitha Easwaramurthi 7-6(2), 7-6(2).