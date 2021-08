Sania loses early in doubles with Jabuer

Sania Mirza and Ons Jabeur of Tunisia lost 7-5, 6-2 to Veronika Kudermetova and Elena Rybakina in the doubles first round of the $2,114,989 WTA tennis here.

In the $115,000 event in Chicago, Ankita Raina and Ekaterina Gorgodze of Georgia knocked out the second seeds Renata Voraccova and Julia Wachaczyk 6-2, 2-6, [10-8] in the doubles pre-quarterfinals.

The results: $2,114,989 WTA, Cincinnati: Doubles: First round: Veronika Kudermetova (Rus) & Elena Rybakina (Kaz) bt Ons Jabeur (Tun) & Sania Mirza 7-5, 6-2.

$115,000 WTA, Chicago: Doubles: Pre-quarterfinals: Ekaterina Gorgodze (Geo) & Ankita Raina bt Renata Voracova (Cze) & Julia Wachaczyk (Ger) 6-2, 2-6, [10-8].

$25,000 ITF men, Ueberlingen, Germany: Doubles: Pre-quarterfinals: Eduard Esteve Lobato & Oriol Roca Batalla (Esp) bt Thibaut Gadilhe (Fra) & Tarun Anirudh Chilakalapudi 6-4, 6-2.

$25,000 ITF women, Ourense, Spain: First round: Yvonne Cavalle-Reimers (Esp) bt Rutuja Bhosale 6-3, 6-1.

$15,000 ITF women, Monastir: First round: Chiraz Bechri (Tun) bt Ashmitha Easwaramurthi 6-2, 6-0; Ramu Ueda (Jpn) bt Humera Baharmus 6-0, 6-3; Saki Imamura (Jpn) bt Bhuvana Kalva 3-1 (retired).

$15,000 ITF women, Erwitte, Germany: Doubles: Quarterfinals: Lisa-Marie Rioux (Jpn) & Saumya Vig w/o Oana Gavrila (Rou) & Elizabeth Halbauer (US).