WTA: Sania and Zhang bow out in the doubles quarterfinals

Luxembourg

18 September 2021 05:30 IST

Sania Mirza and Shaui Zhang of China lost 3-6, 6-3, [10-8] to Greet Minnen and Alison Van Uytvanck of Belgium in the doubles quarterfinals of the €189,708 WTA tennis tournament here.

In the Challenger in France, fourth seeds Jeevan Nedunchezhiyan and Purav Raja missed two match points in the doubles semifinals, and were beaten 4-6, 7-6(7), [10-8] by the Dutch pair of Bart Stevens and Tim Van Rijthoven.

The results:

€189,708 WTA, Luxembourg: Quarterfinals: Greet Minnen & Alison Van Uytvanck (Bel) bt Shuai Zhang (Chn) & Sania Mirza 3-6, 6-3, [10-8].

€66,640 Challenger, Rennes, France: Semifinals: Bart Stevens & Tim Van Rijthoven (Ned) bt Jeevan Nedunchezhiyan & Purav Raja 4-6, 7-6(7), [10-8].

$52,080 Challenger, Cary, USA: Second round: Michael Mmoh (USA) bt Sasikumar Mukund 6-4, 6-4.

$15,000 ITF men, Cairo, Egypt: Semifinals: Diego Augusto Barreto Sanchez (Esp) & Rishab Agarwal bt Davide Galoppini & Marco Miceli (Ita) 6-3, 7-6(3); Quarterfinals: Diego Augusto Barreto Sanchez & Rishab Agarwal bt Alessio De Bernards & Francesco Passaro (Ita) 7-6(5), 6-3.

$15,000 ITF men, Monastir, Tunisia: Quarterfinals: Li Tu (Aus) bt Abhinav Sanjeev Shanmugam 6-4, 6-3.

$15,000 ITF women, Melilla, Spain: Quarterfinals: Enola Chiesa (Ita) & Sathwika Sama bt Nina Rudiukova & Anastasia Veselova (Rus) 6-4, 6-2.

$15,000 ITF women, Monastir, Tunisia: Quarterfinals: Elena Milovanovic (Srb) bt Sravya Shivani 6-2, 6-3.

Doubles: Quarterfinals: Sharmada Balu & Sravya Shivani bt Alejandra Gutierrez (Col) & Shelby Prince (USA) 6-1, 6-3.

Yuka Hosoki (Jpn) & Ma YeXin (Chn) bt Emma Van Poppel (Ned) & Jennifer Luikham 6-1, 6-0.