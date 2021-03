Sania and Klepac in semifinals

DOHA

03 March 2021 22:45 IST

Sania Mirza and Andreja Klepac of Slovenia stormed into thesemifinals with a 6-2, 6-0 victory over fourth seeds Anna Blinkova of Russia and Gabriela Dabrowski of Canada in the $565,530 WTA tennis tournament on Wednesday.

Other results:

$156,240 Challenger, Nur Sultan, Kazakhstan: Second round: Prajnesh Gunneswaran bt Tatsuma Ito (Jpn) 6-3, 2-0 (retd.; Frederico Ferreira Silva (Por) bt Ramkumar Ramanathan 6-4, 7-5.

$36,680 Challenger, St. Petersburg, Russia: First round: Benjamin Lock (Zim) & Arjun Kadhe bt Altug Celikbilek & Cem Ilkel (Tur) 6-4, 6-1.

$15,000 ITF men, Sharm El Sheikh, Egypt: First round: Sasikumar Mukund bt Michael Bassem Sobhy (Egy) 6-1, 6-1.