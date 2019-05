Saketh and Sasi Kumar enter the pre-quarterfinals

Saketh Myneni and Sasi Kumar Mukund won their second round matches in straight sets to reach the pre-quarterfinals of the $54,160 Challenger tennis tournament on Wednesday.

Saketh beat Andrea Vavassori of Italy 7-6(4), 6-3 while Sasi Kumar was more authoritative in his 6-1, 6-4 victory over Gonzalo Escobar of Ecuador. Both had byes in the first round.

In the ATP event in Lyon, Jeevan Nedunchezhiyan and Purav Raja lost 6-4, 6-1 in the doubles quarterfinals to Luke Bambridge and Jonny O’Mara of Britain.

Important results: €586,140 ATP, Geneva: Doubles (pre-quarterfinals): Phillipp Oswald (Aut) & Divij Sharan bt Marc-Andrea Huesler (Sui) & Florin Mergea (Rou) 6-4, 6-4.

€586,140 ATP, Lyon: Doubles (quarterfinals): Luke Bambridge & Jonny O’Mara (G.Br) bt Jeevan Nedunchezhiyan & Purav Raja 6-4, 6-1.

$54,160 Challenger, Jerusalem: Second round: Saketh Myneni bt Andrea Vavassori (Ita) 7-6(4), 6-3; Sasi Kumar Mukund bt Gonzalo Escobar (Ecu) 6-1, 6-4.

$25,000 ITF, Nonthaburi: Men: First round: Finn Tearney (Nzl) bt Rishab Agarwal 7-5, 6-3. Women: First round: Mananchaya Sawangkaew (Tha) bt Mahak Jain 6-1, 7-5; Zeel Desai bt Patcharin Cheapchandej (Tha) 6-2, 6-7(2), 6-0.

Doubles (pre-quarterfinals): Ho Ching Wu (Hkg) & Snehal Mane bt Tamachan Momkoonthod & Mananchaya Sawangkaew (Tha) 1-6, 7-5, [10-7].

$25,000 ITF men, Kampala: First round: Julius Tverijonas (Ltu) bt Dalwinder Singh 7-6(10), 2-6, 6-4; Joao Marcos Nusdeo (Bra) bt Kunal Anand 4-6, 6-2, 6-1.

Rishi Reddy bt V.M. Ranjeeet 4-6, 6-2, 2-1 (retired); Anirudh Chandrasekar bt Ryan James Storrie (G.Br) 7-6(3), 1-0 (retired); S.D. Prajwal Dev bt Diego Flores (Chi) 2-6, 6-3, 6-1; Suraj Prabodh bt Sergey Bolotov (Rus) 7-5, 7-5; Niki Poonacha bt Dhruv Sunish 6-2, 6-0.

Doubles (pre-quarterfinals): Anirudh & Niki bt Rishi & Dhruv 6-2, 6-4; William Bushamuka (US) & Mehuli Don Sibanda (Zim) bt Dipanshu Garg & Suraj Prabodh 6-1, 6-3; Julian Bradley (Irl) & Guy Orly Iradukunda (Bdi) bt Muthu Senthilkumar & Ranjeet 6-1, 0-1 (retired).

$25,000 ITF women, Singapore: First round: Natsja Kolar (Slo) bt Sowjanya Bavisetti 7-6(5), 6-1; Nudnida Luangnam (Tha) bt Mihika Yadav 6-2, 6-2; Riya Bhatia bt Emily Appleton (GBR) 7-6(4), 6-2; Rutuja Bhosale bt Kwan Yau Ng (Hkg) 6-1, 6-1.