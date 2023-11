Sahaja Yamalapalli in pre-quarters of Charleston

November 09, 2023 07:54 pm | Updated 11:00 pm IST - NEW DELHI

Sahaja Yamalapalli beat fellow qualifer Dj Bennett of USA 6-4, 6-0 in the first round of the $100,000 ITF women’s tennis tournament in Charleston, USA.

The results:

€630,705 ATP, Metz, France

Doubles (quarterfinals): Sadio Doumbia & Fabien Reboul (Fra) bt Anirudh Chandrasekar & Bart Stevens (Ned) 6-2, 6-4.

€145,000 Challenger, Helsinki, Finland

Doubles (pre-quarterfinals): Sriram Balaji & Andre Begemann (Ger) bt Maximilian Neuchrist & Dennis Novak (Aut) 6-4, 6-3; Jeevan Nedunchezhiyan & Vijay Sundar Prashanth bt Linus Lagerbohm (Fin) & Mark Lajal (Est) 6-2, 7-6(5).

$80,000 Challenger, Matsuyama, Japan

Doubles (quarterfinals): JiSung Nam (Kor) & Kaichi Uchida (Jpn) bt Purav Raja & Ramkumar Ramanathan 6-2, 6-4.

$15,000 ITF men, Hua Hin, Thailand

Doubles (quarterfinals): David Pichler (Aut) & Nitin Kumar Sinha bt Siwanat Auytayakul & Thanapet Chanta (Tha) 4-6, 7-5, [10-3].

$15,000 ITF men, Monastir, Tunisia

Doubles (quarterfinals): Alexandr Binda (Ita) & Chirag Duhan bt Jurriaan Bol & Brian Bozemoj (Ned) 7-6(4) 3-6, [10-8].

$100,000 ITF women, Charleston, USA

Singles (first round): Sahaja Yamalapalli bt Dj Bennett (USA) 6-4, 6-0.

Doubles (pre-quarterfinals): Makenna Jones (USA) & Yuliia Starodubtseve (Ukr) bt Sahaja Yamalapalli & Anna Zyryanova 6-3, 6-0.

$15,000 ITF women, Sharm El Sheikh, Egypt

Doubles (quarterfinals): Paula Cembranos & Jenny Duerst (Sui) bt Humera Baharmus & Elizabeth Danailova (Bul) 6-0, 6-1.