Sahaja Yamalapalli in doubles pre-quarterfinals

October 12, 2023

Sahaja Yamalapalli in partnership with Maria kononova beat Megan McCray and Brandy Walker 6-4, 6-6-3 in the doubles pre-quarterfinals of the $60,000 ITF women’s tennis tournament in Rancho Santa Fe, USA.

The results:

€145,000 Challenger, Malaga, Spain

Doubles (pre-quarterfinals): Francisco Cabral (Por) & Henry Patten (GBR) bt Rithvik Bollipalli & Arjun Kadhe 7-6(5), 3-6, [10-8]; Michael Geerts (Bel) & Maximillian Neuchrist (Aut) bt Aissam-Ul-Haq Qureshi (Pak) & Divij Sharan 6-4, 6-4; Miguel Reyes-Varela (Mex) & David Hernandez (Esp) bt Anirudh Chandrasekar & Vijay Sundar Prashanth 6-7(2), 6-4, [10-6].

$15,000 ITF men, Doha, Qatar

Doubles (pre-quarterfinals): Dean Thurner & Noah Thurner (Ger) bt Anup Bangargi & Siddarth Madhavan 5-2 (retired); Rashed Nawaf & Mousa Zayed (Qat) bt Andrei Cuceu (Rou) & Tushar Sharma 3-6, 6-2, [10-6].

$60,000 ITF women, Rancho Santa Fe, USA

Doubles (pre-quarterfinals): Maria Kononova & Sahaja Yamalapalli bt Megan McCray & Brandy Walker (USA) 6-4, 6-3.

$25,000 ITF women, Cairns, Australia

Singles (first round): Alicia Smith (Aus) bt Sowjanya Bavisetti 6-1, 3-6, 6-2.

Doubles (pre-quarterfinals): Sravya Shivani & Erika Sema (Jpn) bt Natsuho Arakawa & Yui Chikaraisshi (Jpn) 6-2, 3-6, [11-9]; Michaela Bayerlova (Cze) & Alana Parnaby (Aus) bt Shria Atturu (USA) & Smriti Bhasin 6-3, 6-4.

$25,000 ITF women, Seville, Spain

Doubles (quarterfinals): Issabella Shinikova & Ani Vangelova (Bull) bt Samantha Sharan (GBR) & Vasanti Shinde 6-4, 6-3; Pre-quarterfinals: Samantha & Vasanti bt Riya Bhatia & Olga Azcoitia (Esp) 6-4, 4-6, [10-8].

$15,000 ITF women, Monastir, Tunisia

Singles (first round): Oana Gavrila (Rou) bt Tanisha Kashyap 6-2, 6-4; Elena Jamshidi (Den) bt Jennifer Luikham 6-0, 4-6, 6-4.

Doubles (pre-quarterfinals): Luana Araujo (Bra) & Teja Tirunelveli bt Gala Arangio (Ita) & Diana Mihail (Rou) 7-5, 6-4; Jennifer Luikham & Hanna Vinahradava bt Liz Badde (Lux) & Flavie Brugnone (Fra) 6-4, 6-3.

$15,000 ITF women, Sharm El Sheikh, Egypt

Doubles (pre-quarterfinals): Yasmin Ezzat (Egy) & Arlinda Rushiti (Ssui) bt Prathyusha Rachapudi & Lorena Schaedel (Ger) 7-5, 7-6(2); Defne Cirpanli (Tur) & Salma Drugdova (Ssvk) bt Snehal Mane & Carlotta Moccia (Ita) 6-4, 7-6(5).

$15,000 ITF women, Hua Hin, Thailand

Singles (first round): Priyansshi Bhandari bt Qu Shutong (Chn) 7-6(3), 6-3; Abhaya Vemuri bt Tanuchaporn Yongmod (Tha) 7-6(5), 6-4; Shrivalli Bhamidipaty bt Saumya Vig 6-3, 6-0; Hou Yanan (Chn) bt Nidhitra Rajmohan 6-3, 6-0; Demi Tran (Ned) bt Ashmitha Easwaramurthi 6-1, 6-2.