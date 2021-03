Rohan Narayan advances

NEW DELHI

22 March 2021 22:11 IST

To meet Aditya in pre-quarters

Rohan Narayan beat Akash Kulhary 6-3, 6-3 to set up a pre-quarterfinal against top seed Aditya Khanna in the ITF seniors tennis tournament at the DLTA Complex on Monday.

The results (first round):

Over-35: Rohan Narayan bt Akash Kulhary 6-3, 6-3; Nitin Sharma bt Kunal Moktan 6-1, 6-3; Raj Kumar bt Sandeep Pant 6-0, 6-1; Vipin Sirpaul bt Punar Bhasin 6-4, 6-4; Manav Arora bt Rohit Sharma 6-2, 6-4; Mohit Phogat bt Rohan Bhasin 6-2, 6-0.

Advertising

Advertising

Over-45: Kuldeep Rawat bt Pradeep Gupta 6-0, 6-1; Narendra Kankaria bt A. Rastogi 6-3, 6-4; Naresh Kumar bt Satyakam Goswami 6-0, 6-3; Sunil Lulla bt Amit Ranjan 6-0, 6-2; Sheetal Sharma bt Vijay Goyal 6-2, 6-1; Manish Aggarwal bt Deepak Singh 6-1, 6-3; Bipin Balakrishnan bt Ajay Arora 6-2, 6-0.

Over-55: Kishore Choudhary bt Srinivas Ayyaparaju 6-0, 6-1; Naresh Vij bt Rajan Beri 6-3, 6-1; Dipankar Chakravarti bt Shiv Mohan Sharma 6-1, 6-3.