Rithvik Bollipalli and Arjun Kadhe in quarterfinals of Shanghai Challenger

Second seeds Rithvik Bollipalli and Arjun Kadhe beat David Pel and Bart Stevens of the Netherlands 6-4, 6-4 in the doubles pre-quarterfinals of the $133,250 Challenger tennis tournament in Shanghai, China, on Wednesday.

In the $25,000 ITF women’s event in Nakhon Si Thammarat, Thailand, Vaidehi Chaudhari cruised past Vaishnavi Adkar for the loss of three games in the first round.

The results:

$133,250 Challenger, Shanghai, China

Doubles (pre-quarterfinals): Rithvik Bollipalli & Arjun Kadhe bt David Pel & Bart Stevens (Ned) 6-4, 6-4.

€74,825 Challenger, Cassis, France

Doubles (pre-quarterfinals): Siddhant Banthia & Bruno Navarro (Esp) bt Fabien Salle (Fra) & Adria Barrera (Col) 6-4, 6-4.

$82,000 Challenger, Istanbul, Turkey

Doubles (pre-quarterfinal): Michael Geerts (Bel) & Divij Sharan bt Cezar Cretu & Bogdan Pavel (Rou) 6-4, 6-7(6), [10-5]; Egor Agafonov & Ilia Simakin bt Joshua Paris (GBR) & Ramkumar Ramanathan 6-1, 6-2.

$25,000 ITF men, Nakhon Si Thammarat, Thailand

Singles (first round): S Mukund bt Jirat Navasirisomboon (Tha) 6-3, 6-2; Dheeraj Srinivasan bt Tanakorn Srirat (Tha) 6-3, 6-2; Xu Weitao (Chn) bt Sai Karteek Reddy 4-6, 6-4, 6-1.

$15,000 ITF men, Tashkent, Uzbekistan

Singles (first round): Sidharth Rawat bt Damir Abdusamadov (Uzb) 7-5, 6-4; Vishnu Vardhan bt Edison Ambarzumjan (Ger) 7-6(5), 6-3; Seydina Andre (Sen) bt Adil Kalyanpur 6-1, 6-4.

Doubles (pre-quarterfinals): Dev Javia & Rishi Reddy bt Daniil Golubev & EVgenii Tiurnev 6-2, 7-6(4).

$25,000 ITF women, Punta Cana, Dominican Republic

Doubles (pre-quarterfinals): Margaux Maquet (Bel) & Maria Vaquero (Esp) bt Maria Gonzalez (Col) & Sahaja Yamalapalli 3-6, 6-2, [10-7]; Amanda Elkin (Mex) & Malkia Ngounoue (USA) bt Zoe Hitt (USA) & Prathyusha Rachapudi 6-3, 6-3.

$25,000 ITF women, Nakhon Si Thammarat, Thailand

Singles (first round): Vaidehi Chaudhari bt Vaishnavi Adkar 6-2, 6-1.

$15,000 ITF women, Monastir, Tunisia

Singles (first round): Zeel Desai bt Ustiniya Lekomtseva 6-1, 6-3; Zou Ruirui (Chn) bt Tanisha Kashyap 6-0, 6-0.