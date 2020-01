Reshma beats Sarah

Reshma Maruri beat compatriot Sarah Dev 4-1, 4-0 to make the girls’ quarterfinals of the ITF grade-3 junior tennis tournament at the CLTA Complex on Thursday.

With three days having been washed out by rain, referee Leena Nageshkar had to reduce the format to short sets. Reshma, who emerged the only Indian player to make the singles quarterfinals, will play eighth seed Jiaqi Huang of China.

Meanwhile, Juliette Bovy of Belgium knocked out top seed Yu Yun Li of Chinese Taipei 4-1, 4-2.

The results (pre-quarterfinals): Boys: Jean Marc Malkowski (Sui) bt Nishant Dabas 4-3(4), 4-0; Orel Kimhi (Isr) bt Chirag Duhan 3-4(4), 4-3(1), 4-2; Haoyuan Huang (Chn) bt Denim Yadav 4-1, 4-2; Martin Katz (Bel) bt Yamato Sueoka (Jpn) 4-3(4), 4-3(2); Bohua Dong (Chn) bt Sushant Dabas 4-1, 4-3(1); Raphael Collignon (Bel) bt Samer Al Tori (Issr) 4-1, 4-3(3); Leo Raquin (Fra) bt Arnav Pathange 4-3(1), 4-2; Han Chih Lin (Tpe) bt Uddayvir Singh 4-0, 4-0.

Girls: Juliette Bovy (Bel) bt Yu Yun Li (Tpe) 4-1, 4-2; Yaroslava Bartashevich (Rus) bt Xinyue Hu (Chn) 4-3(3), 4-2; Jasmine Conway (GBR) bt Suhitha Maruri 4-3(1), 4-1; Mika Dagan Fruchtman (Isr) bt Teja Tirunelveli (US) 1-4, 4-1, 4-1; Jiaqi Huang (Chn) bt Lakshanya Vishwanath 4-1, 4-0; Reshma Maruri bt Sarah Dev 4-1, 4-0; Amelia Waligora (Bel) bt Dana Issabayeva (Kaz) 4-2, 4-0; Sabrina Kalandarov (Isr) bt Alessandra Simone (Ita) 0-4, 4-2, 4-1.