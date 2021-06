Ramkumar & Hoang knock out top seeds

Nottingham

10 June 2021 22:47 IST

Ramkumar Ramanathan and Antoine Hoang of France knocked out top seeds Luke Bambridge and Jonny O’Mara of Great Britain 7-6(3), 3-6, [10-7] in the doubles pre-quarterfinals of the €132,280 Challenger tennis tournament on grass here.

In the $25,000 ITF women’s event in Madrid, Karman Kaur Thandi saved five match points in the 12th game of the decider, before she lost 4-6, 6-2, 7-6(3) to third seed Robin Anderson of the USA in the pre-quarterfinals.

The results: €618,735 ATP, Stuttgart: Doubles (pre-quarterfinals): Ariel Behar (Uru) & Gonzalo Escobar (Ecu) bt Nikoloz Basilashvili (Geo) & Divij Sharan 6-4, 6-2.

€132,280 Challenger, Nottingham:

Doubles (pre-quarterfinals): Antoine Hoang (Fra) & Ramkumar Ramanathan bt Luke Babridge & Jonny O’Mara (GBR) 7-6(3), 3-6, [10-7].

€88,520 Challenger, Lyon: Doubles (pre-quarterfinals): Francisco Cerundolo (Arg) & Sumit Nagal bt Evan King & Hunter Reese (USA) 4-6, 7-5, [17-15].

$25,000 ITF women, Madrid: Pre-quarterfinals: Robin Anderson (USA) bt Karman Kaur Thandi 4-6, 6-2, 7-6(3).

$15,000 ITF men, Monastir, Tunisia: Pre-quarterfinals: Eliakim Coulibaly (CIV) bt Siddhant Banthia 6-4, 6-3.