Ramkumar exits in the pre-quarterfinals

Ramkumar Ramanathan went down 4-6, 5-7 to top seed James Duckworth of Australia in the pre-quarterfinals of the $164,000 Challenger tennis tournament in Hangzhou, China, on Thursday.

The results:

$164,000 Challenger, Hangzhou, China

Singles (pre-quarterfinals): James Duckworth (Aus) bt Ramkumar Ramanathan 6-4, 7-5.

Doubles (quarterfinals): Ugo Blanchet (Fra) & Billy Harris (GBR) bt Rithvik Bollipalli & Arjun Kadhe 6-3, 7-6(6).

€120,950 Challenger, Roanne, France

Doubles (quarterfinals): Sriram Balaji & Aleksandr Nedovyesov (Kaz) bt Marcelo Demoliner (Bra) & Christian Harrison (USA) 6-4, 6-4.

$25,000 ITF men, Kampala, Uganda

Singles (pre-quarterfinals): Aziz Ouakaa (Tun) bt Yuvan Nandal 7-6(2), 2-6, 6-3; Maik Steiner (Ger) bt Nitin Kumar Sinha 6-2, 2-6, 6-4; Gregor Ramskogler (Aut) bt Siddharth Vishwakarma 7-5, 6-1; Dev Javia bt Mehluli Sibanda (Zim) 5-7, 6-0, 6-2; Guy Iradukunda (Bdi) bt Karan Singh 7-5, 7-5.

Doubles (quarterfnals): Moah Schachter (USA) & Nitin Kumar Sinha bt Tymur Bieldiugin (Ukr) & Arthur Laborde (Sui) 6-4, 6-4; Maxim Neuchrist & Gregor Ramskogler (Aut) bt Bharath Kumaran & Yuvan Nandal 6-1, 6-3.

$15,000 ITF men, Sharm El Sheikh, Egypt

Doubles (quarterfinals): Yurii Dzhavakian (Ukr) & Sidharth Rawat bt Peter Bertran (Dom) & Mwendwa Mbithi(USA) 2-6, 7-6(4), [10-5].

$25,000 ITF women, Bakersfield, USA

Singles (first round): Rutuja Bhosale bt Sara Daavettila (USA) 6-1, 6-2.

Doubles (pre-quarterfinals): Rutuja Bhosale & Ema Burgic (USA) bt Anastasia Goncharova & Madison Tattini (USA) 6-4, 6-4.

$15,000 ITF women, Monastir, Tunisia

Doubles (quarterfinals): Luisa Heide & Anja Wildgruber (Ger) bt Aaddi Gupta & Sarah Nita (CUW) 6-0, 6-1.

