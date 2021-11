Ramkumar eases past Orlov

MANAMA

24 November 2021 22:28 IST

Sixth seed Ramkumar Ramanathan beat qualifier Vladyslav Orlov in the first round of the $52,080 Challenger tennis tournament.

In the $100,000 ITF women’s event in Dubai, Ankita Raina and Tereza Mihalikova made the quarterfinals beating Alena Fomina-Klotz and Ekaterina Yashina.

In the $25,000 ITF women’s event in Ortisei (Italy), Karman Kaur Thandi defeated fourth seed Ylena In-Albon to reach the quarterfinals.

The results: $100,000 ITF women, Dubai: Doubles: Pre-quarterfinals: Tereza Mihalikova (Svk) & Ankita Raina bt Alena Fomina-Klotz & Ekaterina Yashina (Rus) 7-5, 7-5.

$60,000 ITF women, Brasilia: First round: Carolina Meligeni Alves (Bra) bt Riya Bhatia 3-6, 6-2, retd.

$25,000 ITF women, Ortisei, Italy: Singles: Pre-quarterfinals: Karman Kaur Thandi bt Ylena In-Albon (Sui) 6-4, 4-6, 6-3. First round: Karman Kaur Thandi bt Deborah Chiesa (Ita) 4-6, 6-0, 1-0, retd.

$15,000 ITF women, Cancun, Mexico: First round: Raveena Kingsley (RSA) bt Sahaja Yamalapalli 7-5, 6-2.

Doubles: Pre-quarterfinals: Isabella Barrera Aguirre & Marika Jones (US) bt Lucia Gonzales (Per) & Sahaja Yamalapalli 6-1, 6-1.

$52,080 Challenger, Manama: First round: Ramkumar Ramanathan bt Vladyslav Orlov (Ukr) 6-2, 6-4.

Doubles: Pre-quarterfinals: Sriram Balaji & Divij Sharan bt Abdulkarim Abdulnabi & Hasan Abdulnabi (Brn) 6-1, 6-0; Arjun Kadhe & Ramkumar Ramanathan bt Omar Ahmed & Saud Alhogbani (Brn) 6-0, 3-1, retd.; Nuno Borges & Francisco Cabral (Por) bt Goncalo Oliveira (Por) & Jeevan Nedunchezhiyan 3-6, 6-2, [10-6].