Ramkumar advances

NEW DELHI

04 November 2021 02:26 IST

Ramkumar Ramanathan defeated Aldin Setkic of Bosnia and Herzegovina 7-6(7), 4-6, 6-3 in the first round of the €44,820 Challenger tennis tournament in Eckental, Germany on Wednesday.

Other results: €44,820 Challenger, Bergamo, Italy: Doubles (pre-quarterfinals): Radu Albot (Mda) & Artem Sitak (Nzl) bt Anirudh Chandrasekar & Vijay Sundar Prashanth 6-2, 6-2.

$15,000 ITF men, Monastir, Tunisia: Singles (first round): Nikita Volonski (Aus) bt Rishabdev Raman 6-4, 6-2.

Doubles (pre-quarterfinals): Mirko Martinez (Sui) & Ajeet Rai (Nzl) bt Zakai Stone (US) & Amaan Siddiqui 6-4, 6-2; Warren Wood (US) & Tushar Sharma bt Wissam Abderrahman & Mohamed Amin Oueslati (Tun) 7-6(5), 3-6, [10-8].

$60,000 ITF women, Nantes, France: Singles (first round): Anhelina Kalinina (Ukr) bt Karman Kaur Thandi 6-3, 6-3; Sada Nahimana (Bdi) bt Ankita Raina 4-6, 6-1, 6-2.

$15,000 ITF women, Heraklion, Greece: Singles (first round): Karen Mathiens (Fra) bt Sowjanya Bavisetti 6-3, reted.

$15,000 ITF women, Monastir, Tunisia: Doubles (pre-quarterfinals): Nicole Gadient & Corina Mader (Sui) bt Emira Stafford (US) & Jennifer Luikham 7-6(3), 6-2.

$15,000 ITF women, Castellon, Spain: Singles (first round): Carlota Martinez Cirez (Esp) bt Sathwika Sama 6-0, 6-1.

Doubles (pre-quarterfinals): Maria Josefina Zehnder (Arg) & Sathwika Sama w.o. Mihaela Djakovic (Srb) & Chantal Sauvant (Ger).