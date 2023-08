Prajwal Dev in second round of ITF men’s tennis tournament

August 15, 2023 07:24 pm | Updated 08:19 pm IST

S.D. Prajwal Dev got past Markos Kalovelonis of Greece 7-6(5), 6-3 in the first round of the $25,000 ITF men’s tennis tournament in Jakarta, Indonesia, on Tuesday.

The results:

$25,000 ITF men, Tainan, Chinese Taipei

Singles (first round): Taisei Ichikawa (Jpn) bt Atharva Sharma 6-3, 6-1.

Doubles (pre-quarterfinals): Yamato Sueoka & Naoki Tajima (Jpn) bt Jesse Delaney (Aus) & Digvijay Pratap Singh 6-2, 6-7(5), [13-11]; Parth Aggarwal & Kazuki Nisshiwaki (Jpn) bt Rishab Agarwal & Lorenzo Bocchi (Ita) 6-1, 7-5.

$25,000 ITF men, Jakarta, Indonesia

Singles (first round): S.D. Prajwal Dev bt Markos Kalovelonis (Gre) 7-6(5), 6-3.

Doubles (pre-quarterfinals): Yuta Kawahashi (Jpn) & Lee Jeamoon (Kor) bt Shivank Bhatnagar & Ki Lung Ng (Hkg) 6-1, 6-1; Markos Kalovelonis (Gre) & Khumoyun Sultanov (Uzb) bt Rishi Reddy & Gunawan Trismuwantara (Ina) 7-6(2), 6-3; Siddhant Banthia & Sora Fukuda (Jpn) bt Cade Birrell & Moerani Bouzige (Aus) 7-5, 6-2.

$15,000 ITF women, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan

Singles (first round): Asylzhan Arystanbekova (Kaz) bt Sanjana Sirimalla 6-2, 6-0.

Doubles (pre-quarterfinals): Vladislava Andreevskaya (Kgz) & Dana Baidaulet (Kaz) bt Soha Sadiq & Saumya Vig 6-1, 6-3.