Prajnesh progresses, Ramkumar loses

CARY (USA)

13 November 2020 02:46 IST

Prajnesh Gunneswaran beat Canada’s Peter Polansky 6-2, 6-2, while Ramkumar Ramanathan lost 3-6, 6-4, 6-1 to Teymuraz Gabashvili in the first round of the $52,080 Challenger tennis tournament here.

The results:

€ 389,270 ATP, Sofia: Doubles (pre-quarterfinals): Jamie Murray & Neal Skupski (GBR) bt Igor Zelenay (Svk) & Divij Sharan 6-3, 3-6, [10-6].

$52,080 Challenger, Cary, USA: Singles (first round): Prajnesh Gunneswaran bt Peter Polansky (Can) 6-2, 6-2; Teymuraz Gabashvili (Rus) bt Ramkumar Ramanathan 3-6, 6-4, 6-1.

Doubles (pre-quarterfinals): Hunter Reese (USA) & Sem Verbeek (Ned) bt Andre Goransson (Swe) & Ramkumar Ramanathan 6-1, 6-4.

$25,000 ITF women, Orlando, USA: Singles (first round): Catherine Harrison (US) bt Ankita Raina 6-4, 7-5.

$15,000 ITF, Sharm El Sheikh, Egypt: Men: Pre-quarterfinals: Petr Michnev (Cze) bt Sidharth Rawat 6-3, 6-4; Vladyslav Manafov (Ukr) bt Arjun Kadhe 2-6, 7-5, 7-6(7).

Doubles: Pre-quarterfinals: Orlov Vladyslav (Ukr) & Arjun Kadhe bt Bogdan Bobrov (Rus) & Volodymyr Uzhylovskyi (Ukr) 6-3, 3-6, [10-4]; Alastair Gray (GBR) & Siddhant Banthia bt Remy Bertola (Sui) & Erik Crepaldi (Ita) 7-6(3), 3-6, [13-11]; Juan Bautista Otegui & Juan Pablo Paz (Arg) bt Issei Okamura (Jpn) & Sidharth Rawat 6-2, 6-4.

Women: Pre-quarterfinals: Rutuja Bhosale bt Valentina Ryser (Sui) 6-1, 7-6(5); First round: Rutuja Bhosale bt Michaela Bayerlova (Cze) 6-2, 6-4.

Laetitia Pulchartova (Cze) bt Ashmitha Easwaramurthi 6-3, 6-4; Elina Avanesyan (Rus) bt Sathwika Sama 6-0, 6-1.

Doubles: Quarterfinals: Michaela Bayerlova (Cze) & Sathwika Sama bt Emma Davis (US) & Ashmitha Easwaramurthi 6-2, 6-4.